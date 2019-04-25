Jeudi 25 Avril 2019



وات

- انطلقت اليوم الخميس بالعاصمة دورة تدريبية حول "دعم القيادات النسائية المحلية عبر استعمال التقنيات الحديثة في التعاطي الإعلامي" لفائدة عدد من الإعلاميات والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية ببادرة من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر".وتهدف هذه الدورة التدربية التي تندرج في إطار المشروع المشترك بين مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ومنتدى الفيدراليات الكندي الى زيادة مشاركة المرأة في مختلف هياكل السلطة ومناصب صنع القرار من خلال تعزيز قدرات القيادات النسائية المحلية وتحسين قدرات النساء والرجال على إعداد السياسات و البرامج التي تعزز إشراك المرأة وبناء قدرات الجهات الفاعلة المحلية لدعم القيادات النسائية.كما ترمي الى الرفع من وعي الاعلاميات والاعلاميين باهمية دورهم في دعم مشاركة النساء في الحياة العامة والحياة السياسية على الصعيد المحلي وتطوير معارفهم حول النوع الاجتماعي وحقوق النساء الكونية الى جانب تعزيز قدراتهم حول استعمال التقنيات الحديثة لاعداد وبث تقارير "روبورتاجات" حول قيادات نسائية فاعلة محليا من اجل مساندة جهودهن وتعزيز مشاركتهن في الشان العام.ويرتكز برنامج الدورة التدريبية التي تتواصل على مدى ثلاثة ايام على مدخل عام لمفاهيم النوع الاجتماعي وحقوق المرأة وتعزيز القيادة النسائية وكذلك على عروض نظرية وتمارين تطبيقية حول صحافة الموبايل وخصائصها وكيفية انجاز تقرير سمعي بصري مكتمل باستعمال أفضل ما توفره التكنولوجيا و التقنيات الحديثة للهاتف المحمول.