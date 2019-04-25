النقابة التونسية للفلاحين تعرب عن استيائها من الترفيع في سعر قبول الحبوب وسعر الحليب

Jeudi 25 Avril 2019



وات

- أعربت النقابة التونسية للفلاحين عن شديد استيائها من الترفيع في سعر قبو ل الحبوب وسعر الحليب عند الانتاج لمجانبة هذه الزيادات حقيقة الضغوط والازمات التي تعيشها المنظومات الفلاحية.واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها الخميس، تواصل سياسة اللامبالاة الممنهجة حيال صيحات فزع الفلاحين على اختلاف هياكلهم المهنية المطالبة بحماية جدية للقطاع والتراجع عن مثل هذه الخيارات "الفاشلة".ونبهت إلى خطورة تخلي الدولة عن دورها في الوقت الذي يتكبد فيه القطاع الفلاحي خسائر تقدر بالملايين، مبرزة أن الزيادات المعلنة ستساهم بالضرورة في اضعاف القدرة الانتاجية وفي تضخم المديونية المتخلدة بذمة صغار المنتجين لدى البنوك .وطالبت رئاسة الحكومة وسلط الاشراف والكتل النيابية المسؤولة بوضع برنامج وطني بديل لانقاذ المنظومات الفلاحية ودعم المربين وقطاع الاعلاف وتعزيز دور المهنة، داعية إلى تطبيق المعايير الموضوعية في تحديد الاسعار على مستوى الانتاج.واعلنت النقابة في بيانها مواصلتها الدفاع عن منظوريها بكل الطرق المشروعة وتمسكها بنهج الحوار واستعدادها لطرح نمط تنموي جديد يقطع مع الخيارات المسقطة والهشة ويؤمن حقوق الفلاحين.وكانت الحكومة قد أقرت أمس الاربعاء الترفيع في سعر الحبوب المتأتية من صابة 2019/2018 بقيمة 7 د/ق للقمح الصلب، و5 د/ق للقمح اللين و3 د/ق للشعير والتريتكال ليصبح سعر قبول الحبوب عند الإنتاج بالإضافة للمنحة الإستثنائية للتسليم السريع 82 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و 59 د/ق للقمح اللين و 53 د/ق للشعير والتريتكال.كما اقرت الحكومة الترفيع في سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج بـ 55 مليم للتر ليصبح 945 مي/لتر كسعر أدنى مضمون للفلاح والترفيع في منحة تجميع الحليب المخصصة لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقلــه بـ 15 مليم للتر لتصبح 105 مي/لتر للحليب المجمع والمبرد والمصنــع وذلك بدايـة مــن يوم غرة جوان 2019.