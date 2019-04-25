سيدي بوزيد : نسب متفاوتة في تقدّم انجاز عدد من مشاريع الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات الجهة

Jeudi 25 Avril 2019



وات

- يشهد إنجاز عدد من مشاريع الماء الصالح للشرب بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد بنسب تقدّم متفاوتة بكلفة جملية تتجاوز 37 مليون دينار ولفائدة أكثر من 70 ألف منتفع وذلك ضمن عدد من البرنامج الوطنية والجهوية وذلك حسب تقرير صادر عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في الجهة.وأورد هذا التقرير الصادر مؤخّرا أن المشاريع المموّلة عن طريق البنك الافريقي للتنمية تهم تزويد 6108 منتفعين في معتمديات سيدي علي بن عون وبئر الحفي ومنزل بوزيان والرقاب والسبالة بكلفة جملية تبلغ 11 فاصل 099 مليون دينار تراوحت نسبة تقدم إنجازها بين 65 و90 بالمائة على غرار تزويد 1200 منتفع من منطقة الخليج من معتمدية سيدي علي بن عون (الهندسة المدنية 90 بالمائة والتجهيزات 100 بالمائة) وتزويد 2083 منتفعا من منطقة الغرامزية من معتمدية بئر الحفي (الهندسة المدنية 65 بالمائة والتجهيزات 60 بالمائة) بالإضافة الى تعهد هياكل الماء في معتمديات المزونة وسوق الجديد ومنزل بوزيان وسيدي علي بن عون والسبّالة وجلمة وبئر الحفي وسيدي بوزيد الشرقية والرقاب بكلفة 14 فاصل 933 مليون دينار لفائدة 42089 منتفعا تتراوح نسب الإنجاز بين مرحلة إنجاز الدراسات ومائة بالمائة من ذلك تعهد شبكة الزفزاف من معتمدية السوق الجديد التي تضم 4500 منتفع (الهندسة المدنية 100 بالمائة والتجهيزات 60 بالمائة) وأيضا تعهّد هياكل الماء ببوهدمة من معتمدية المزونة لفائدة 7314 منتفعا وهو في انتظار عرض تقرير تقييم العروض لتحيين الدراسة على لجنة مراقبة الصفقات .أما المشروع الوحيد المموّل عن طريق برنامج التنمية الفلاحية المندمجة والخاص بتجديد قنوات المياه لفائدة 1800 ساكن من معتمدية السوق الجديد بكلفة 65ر1 مليون دينار فلايزال في انتظار الإعلان عن طلب العروض في حين بلغت نسبة انجاز المشاريع الممولة عن طريق برنامج الاستثمار في قطاع المياه مائة بالمائة وذلك لفائدة 5 آلاف منتفعا من معتمديات الرقاب والسبالة والمزونة بكلفة 750 ألف دينار.وبالنسبة للمشاريع الممولة عن طريق البرنامج الوطني لفائدة 9070 منتفعا من معتمديات السبالة وأولاد حفوز وسيدي علي بن عون بكلفة 38ر1 مليون دينار فقد تراوحت نسبة إنجازها بين مرحلة اعداد ملف طلب العروض و75 بالمائة من ذلك التدخل لفائدة 7 الاف منتفعا من منطقة المحارزية من معتمدية أولاد حفوز بكلفة 180 ألف دينار ونسبة تقدم الاشغال 20 بالمائة.كما بلغت كلفة المشاريع الممولة عن طريق برنامج التنمية المندمجة 2 فاصل 448 مليون دينار لفائدة 1420 منتفعا بمعتمديتي جلمة والرقاب وبلغت نسبة تقدّم أشغالها 70 بالمائة بجلمة وانطلقت الاشغال بعد تعطلها في الرقاب.وتضمن البرنامج الجهوي للتنمية مدّ 106 كلم من القنوات وبناء منشات مائية ومحطتي ضخ وخزان بكلفة جملية تصل الى 4 فاصل 83 مليون دينار لا تزال اغلبها في طور الدراسة وتراوحت نسبة انجاز البعض الاخر بين 50 و70 بالمائة (من ذلك تقدم الاشغال في منطقة رحّال من معتمدية بئر الحفي 50 بالمائة وبأولاد الظاهر من السوق الجديد 60 بالمائة ولا تزال مشاريع قبرار وبئر الشارف من معتمدية الرقاب والقراوة من سيدي بوزيد الشرقية والشوايحية من جلمة في طور الدراسة).ومن جهة أخرى يتواصل بولاية سيدي بوزيد انجاز البرنامج الوطني لتزويد المدارس الريفية بالماء الصالح للشرب حيث تمت برمجة 10 مدارس لسنة 2019 لا تزال في طور اعداد ملف العروض في حين تضمن برنامج 2018 تزويد 40 مدرسة 39 منها في طور تسجيل الصفقة ومدرسة وحيدة تم مد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه باذن بداية الاشغال ولايزال برنامج سنة 2016 الخاص بتزويد 56 مدرسة في طور الإنجاز في حين انتهت الاشغال الخاصة ببرنامج سنة 2015 والتي تتضمّن تزويد 5 مدارس ريفية.