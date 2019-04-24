القصرين: الإفراج عن 3 أعوان ديوانة متهمين في قضية مقتل أحد المهربين وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق عون آخر

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون ديوانة تابع للإدارة الجهوية للديوانة بولاية سيدي بوزيد، تم الإحتفاظ به منذ السبت المنقضي على ذمة التحقيق في قضية مقتل أحد المهربين أصيلي معتمدية فريانة (القصرين) الأسبوع الفارط، إلى جانب 3 أعوان ديوانة آخرين صدر قرار يقضي بالإفراج عنهم، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين أشرف اليوسفي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة .وأوضح اليوسفي أن عون الديوانة الصادرة في حقه بطاقة ايداع بالسجن سيبقى على ذمة قاضي التحقيق إلى حين استيفاء التحقيقات معه وإصدار الحكم النهائي في شأنه.ويذكر أن المهرب المذكور قتل يوم الاربعاء 17 أفريل الجاري بطلق ناري من قبل دورية ديوانة كانت تقل الأعوان الأربعة المذكورين في مفترق منطقة الهشيم الرابط بين معتمديتي حاسي الفريد وسبيطلة في ولاية القصرين بسبب عدم إمتثاله لأوامر التوقف.وأثارت هذه الحادثة حالة من الاحتقان وموجة من الاحتجاجات في صفوف عائلته، حيث أقدم عدد منهم أواخر الأسبوع المنقضي على إحراق العجلات المطاطية ورشق منطقتي الأمن والحرس الوطنيين بمدينة فريانة بالحجارة، إلى جانب إغلاق الطرقات وحرق شاحنة ثقيلة كانت محجوزة بمركز حرس المدينة وذلك للمطالبة بعرض قتلة ابنهم على أنظار العدالة ومقاضاتهم بتهمة القتل العمد.