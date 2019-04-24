اتفاقية تفاهم بين تونس والصين لدعم التعاون في قطاع الطاقات المتجددة

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- استقبل وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني, مساء الأربعاء 24 أفريل 2019 بمقر الوزارة, ب Liu BAOHUA مدير مساعد بالإدارة الوطنية للطاقة بجمهورية الصين الشعبية بمعية سفير تونس بالصين وانغ وانبين Wang Wenbin ووفد من الإدارة الصينية للطاقة وذلك بحضور المنصف الهرابي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز و حمدي حروش المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة و بلحسن شيبوب المدير العام للكهرباء والطاقات المتجددة وإطارات الوزارة.وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية تفاهم في قطاع الطاقات المتجددة بين الوزارة والإدارة الوطنية للطاقة بالصين وذلك بإشراف سليم الفرياني و وانغ وانبين.وتهدف هذه الاتفاقية وفق بلاغ لوزارة الصناعة إلى دعم التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة من أجل انتقال طاقي مستدام كما تنص على مبدأ تبادل الخبرات والتجارب بين الكفاءات من كلا البلدين وذلك في مجالات التخطيط والتنمية إضافة إلى العمل على تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والطاقة الشمسية الفولطاضوئية والطاقة الشمسية المركزة والتنقل الكهربائي" mobilité électrique» في تونس.وأكد سليم الفرياني خلال هذه المناسبة، على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية بين تونس والصين والنهوض بمختلف أوجه التعاون خصوصا في قطاعات الصناعة والطاقة والطاقات المتجددة مشيرا أن استراتيجية الوزارة قد أعدت خارطة طريق للنهوض بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة ومنح حوافز وامتيازات لفائدة المستثمرين بهدف بلوغ 30 بالمائة من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.ومن جانبه أفاد " Liu BAOHUA أن بلده يعتزم تطوير آفاق التعاون مع تونس في مختلف القطاعات الحيوية مشيرا إلى مدى تطور القطاع الاقتصادي الوطني وسعي الحكومة التونسية إلى تحسين مناخ الاعمال وجلب أكبر عدد من المستثمرين.