حركة ''تحيا تونس'' ستوجه دعوة للرؤساء الثلاثة لحضور افتتاح مؤتمرها الوطني الذي سيعقد يومي السبت والأحد القادمين

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- قال المنسق العام لحركة "تحيا تونس"، سليم العزابي، إن الحركة ستعقد يومي السبت والأحد القادمين مؤتمرها الوطني برادس من ولاية بن عروس، بحضور يوسف الشاهد، الذي قال إنه سيتم استدعاؤه رسميا بصفته رئيس الحكومة، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب لحضور افتتاح المؤتمر، مؤكدا في المقابل أن الحركة لم توجه أية دعوة رسمية للأحزاب لحضور مؤتمرها الوطني وأضاف العزابي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة، أن حركة "تحيا تونس" اختتمت مساء اليوم الأربعاء سلسلة مؤتمراتها المحلية والجهوية بعقد المؤتمر الجهوي للحزب بسوسة حيث تم تركيز مكتب جهوي توافقي برئاسة عمر البلهوان.وأكد سليم العزابي أن "يوسف الشاهد هو زعيم الحركة السياسية وليس الزعيم التنفيذي أو العملي وذلك باعتبار أن جهد رئيس الحكومة موجه بالكامل للعمل الحكومي، وفق قوله، مشيرا إلى أن "الحركة استطاعت في غضون 5 أشهر بعث مشروع سياسي جديد في المشهد السياسي التونسي وأصبحت قوة فاعلة في البلاد"، على حد تعبيره.وأفاد بأن حركة "تحيا تونس" ستستأنف المشاورات، بعد الانتهاء من مؤتمرها الوطني، مع الأحزاب القريبة منها، وذلك من أجل لم شمل الأحزاب الوسطية والعمل المشترك في الفترة القادمة لاسيما مع حزب "المشروع" وحزب "المبادرة" و"البديل التونسي".