الشاهد: لم أتوقّع أن أصبح وزيرا كما فعل وزير التجهيز

Mercredi 24 Avril 2019



شارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الأربعاء بمدينة الثقافة بالعاصمة في تفاعلي مع عدد من الشباب والطلبة المنتمين لمنظمة "enactus" تحت عنوان "لقاء بقلب مفتوح بين الشباب ورئيس الحكومة"هذا اللقاء التفاعلي طرح عددا من المحاور كالتشغيل والتعليم العالي وتشريك الشباب في القرار السياسي والحكم المحلي والثقافة والبيئة والطاقات المتجددةوقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اللقاء إنه ''لم يكن يتوقع أن يكون وزيرا مثلما توقع وزير التجهيز''، رغم أنه كان مهتما بالشأن السياسي وفق تعبيره.وأضاف خلال الحديث عن مسيرته "الفرصة الي جاتني كشاب نستبعد انو باش تجي لتونسي آخر"، متابعا ''خاصة مع وجود صراع بين الأجيال في تونس رغم أن الشاب اذا توفرت له الظروف الملائمة فانه سيبدع ويبتكر''.ودعا الشاهد الشباب الحاضر إلى المحاولة، رغم الاحباط الذي خلقته الطبقة السياسية ورغم الصعوبات، وفق تعبيره.