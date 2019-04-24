وزيرة الخارجية السويدية: معجبون بالتطور الحاصل في تونس وندعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم.وأفادت وزيرة الخارجية السويدية في تصريح اعلامي أن اللقاء كان فرصة للحديث حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات التجارة والاستثمار.ونقلت وزيرة الخارجية اعجاب حكومة بلدها بالتطور الحاصل في تونس ودعمها للاصلاحات الاقتصادية والسياسية الحاصلة.