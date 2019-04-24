Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab ..  

وزيرة الخارجية السويدية: معجبون بالتطور الحاصل في تونس وندعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم.

وأفادت وزيرة الخارجية السويدية في تصريح اعلامي أن اللقاء كان فرصة للحديث حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجالات التجارة والاستثمار.


ونقلت وزيرة الخارجية اعجاب حكومة بلدها بالتطور الحاصل في تونس ودعمها للاصلاحات الاقتصادية والسياسية الحاصلة.

  
  
     
  
cadre-fc7335d86dd1e05dd04dc06d6cab817a-2019-04-24 19:51:55






0 de 0 commentaires pour l'article 181134



En continu

الأربعاء 24 أفريل 2019 | 18 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 19:03 16:01 12:24 05:33 03:58
20°
 19° % 64 :الرطــوبة
تونــس 15°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
17°-1426°-1623°-1420°-1220°-12
  • Avoirs en devises
    13180,5

  • (23 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,38651 DT        1$ =2,99892 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 avril)   561,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556136107|181134 494|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires