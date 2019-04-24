عمر الباهي: كل المواد الاستهلاكية ستكون وافرة الكميات خلال شهر رمضان

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- شدد وزير التجارة عمر الباهي ، الاربعاء، على أن كل المواد الاستهلاكية ستكون وافرة الكميات خلال شهر رمضان ومنها الزيت النباتي المدعم في ظل ضخ الحكومة 19 ألف لتر من هذه المادة بالأسواق حاليا على أن تزيد الكميات بنسبة 20 بالمائة خلال شهر الصيام .وأكد الباهي ، خلال ترأسه الاجتماع الاقليمي لتنسيق أعمال لجان المراقبة الاقتصادية والتحكم فى الاسعار ومتابعة انتظام التزود والتصدى للتهريب والتجارة الموازية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة ، أنه مادة البيض متوفرة كما ان المخزون التعديلي للحوم الحمراء المستوردة سيمكن من استقرار أسعارها.ولاحظ ان أسعار الخضر والغلال بدأت فى الانخفاض وأنها تتجه نحو الانخفاض خلال شهر رمضان اعتبارا لتزامنه مع فترة انتاج وفير لمنتوجات فلاحية محلية مختلفة.وقال الباهي في تصريح لـ(وات) أن هذا الاجتماع يهدف الى التنسيق بين فرق المراقبة بالولايات الاربع بما يمكن من تغطية كل نقطة من هذه الولايات لمقاومة ما اعتبره "جرائم فى حق الدولة والمستهلك التونسي" ومنها استعمال المواد المدعمة فى غير محلها والاحتكار.وأكد الباهي على الدور الاستباقي للجان المراقبة ويقظتها لضمان التحكم فى الأسعار خاصة قبل المواسم الاستهلاكية الكبيرة للفترة القادمة (شهر رمضان والموسم الصيفي والموسم السياحي).وركز المشاركون في الاجتماع على حزمة ملفات من بينها الممارسات الاحتكارية وعمليات الغش خلال شهر رمضان والاستهلاك الاضافي خلال الموسم السياحي والتوظيف السياسي لملف الاسعار خلال الاستحقاق الانتخابي القادم والوضع الدقيق ببلدان الجوار.