أيام الملتقى الوطني للمسرح المدرسي من 26 إلى 28 أفريل الجاري بالعاصمة

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- فقرات موسيقىة وشعرية ومسرحية تمت برمجتها في الدورة الأولى للملتقى الوطني للمسرح المدرسي بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وذلك في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أفريل الجاري بعدد من الفضاءات الثقافية بالعاصمة.وسيكون حفل افتتاح هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للتربية تونس 1 والإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، بالمسرح البلدي بالعاصمة بعرض فني من إنتاج تلاميذ المدارس المشاركة في الملتقى، وسينتظم قبل حفل الافتتاح عرض "كرنفال ميم" الذي سيجوب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.وتحتضن قاعة عروض مركز محمود المسعدي في اليوم الافتتاحي للأيام عروضا مسرحية من إنتاج تلاميذ عدد من المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بكل من ولاية بنزرت وزغوان وسليانة وسيدي بوزيد والمنستير، كما تقام سهرة "شعر في مسرح" بمشاركة المنصف الوهيبي وشفيق الطارقي ومراد العمدوني فضلا عن تنظيم فقرة موسيقية للفنان فرحات الجديد.ويقدم في اليوم الثاني لأيام الملتقى إنتاجات مسرحية مدرسية لتلاميذ عدد من إعداديات ومعاهد ولايات توزر والكاف وقفصة وباجة وصفاقس ونابل وسوسة بقاعة عروض مركز "محمود المسعدي"، في حين يقدم تلامذة ولايات أريانة وصفاقس 1 ومنوبة وبن عروس وتونس 2 وجندوبة والقيروان والمهدية عروضهم بقاعة السينما "الريو"، وستقام بالمناسبة ندوة تحت عنوان "ستون سنة من المسرح المدرسي : المسارات والعوائق" فضلا عن تنظيم الجمعية التونسية لمدرسي التربية المسرحية اللقاء الوطني لأساتذة التربية المسرحية.وتختتم أيام الملتقى الوطني للمسرح المدرسي بتنظيم حفل توزع خلاله جوائز على الفائزين وأصحاب أفضل الأعمال المسرحية المعروضة خلال هذا الملتقى.