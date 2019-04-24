وزارة الفلاحة تمنح 7 رخص جديدة لصيد التن الأحمر لاحكام التصرف في حصة وطنية تناهز 2400 طن

Mercredi 24 Avril 2019
وات - منحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الاربعاء، 7 رخص جديدة لصيد التن الاحمر في بلد قدرت حصته السنوية بنحو 2400 طن وفق بيانات نشرتها الوزارة عقب عملية قرعة لاختيار المترشحين.
وانتهت عملية القرعة الى حصول ولاية المهدية على رخصتين ( مركب أمير ومركب محمد زياد 2 ) وولاية المنستير على رخصتين ( مركب الباجي ومركب الباهي) وولاية قابس على رخصة ( مركب الحاج عيساوي) وولاية مدنين على رخصة (مركب حاج علي 3) وولاية نابل على رخصة اسندت لمركب محمد سليم 2.
يذكر أن وزارة الفلاحة نشرت يوم 28 مارس 2019 المقاييس الفنية لقبول الترشحات والمواصفات الفنية للمراكب التي يمكنها المشاركة في عملية صيد التن الأحمر في حين تمت عملية القرعة بحضور عدل تنفيذ وممثلين عن المهنة .
وانتهت عملية القرعة الى حصول ولاية المهدية على رخصتين ( مركب أمير ومركب محمد زياد 2 ) وولاية المنستير على رخصتين ( مركب الباجي ومركب الباهي) وولاية قابس على رخصة ( مركب الحاج عيساوي) وولاية مدنين على رخصة (مركب حاج علي 3) وولاية نابل على رخصة اسندت لمركب محمد سليم 2.
يذكر أن وزارة الفلاحة نشرت يوم 28 مارس 2019 المقاييس الفنية لقبول الترشحات والمواصفات الفنية للمراكب التي يمكنها المشاركة في عملية صيد التن الأحمر في حين تمت عملية القرعة بحضور عدل تنفيذ وممثلين عن المهنة .
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Par:cartaginois2011 ( )
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