نقابات الخطوط التونسية تقرر تنفيد اضراب كامل يوم الخميس 25 افريل بمطار تونس قرطاج

Mercredi 24 Avril 2019
وات - قررت مختلف نقابات شركة الخطوط التونسية تنفيد اضراب بيوم غدا الخميس 25 افريل بمطار تونس قرطاج، يبدأ من منتصف هذه الليلة.
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