تونس في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - تنعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية يوم 25 أفريل 2019 بالكويت.
وتشارك تونس في هذه الاجتماعات بوفد يترأسه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري.
ويتضمن برنامج الاجتماعات جملة من الجلسات منها بالخصوص اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد العربي بالإضافة إلى اجتماع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وتمثل هذه الاجتماعات فرصة لمحافظي البلدان الأعضاء للتداول في تقارير أنشطة الهيئات العربية وتبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون معها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية.
وسيكون لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على هامش الاجتماعات السنوية، لقاءات ثنائية مع رؤساء الهيئات المالية ستوفر فرصة للتطرق للتعاون القائم معها والبرامج المقترحة للفترة القادمة خاصة على مستوى تمويل المشاريع العمومية ودفع الاستثمار في تونس، فضلا عن لقاءات مع نظراءه من البلدان الشقيقة لتدارس الإمكانيات المتاحة لمزيد دفع التعاون الاقتصادي الثنائي والشراكة.
وتشارك تونس في هذه الاجتماعات بوفد يترأسه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري.
ويتضمن برنامج الاجتماعات جملة من الجلسات منها بالخصوص اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد العربي بالإضافة إلى اجتماع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وتمثل هذه الاجتماعات فرصة لمحافظي البلدان الأعضاء للتداول في تقارير أنشطة الهيئات العربية وتبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون معها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية.
وسيكون لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على هامش الاجتماعات السنوية، لقاءات ثنائية مع رؤساء الهيئات المالية ستوفر فرصة للتطرق للتعاون القائم معها والبرامج المقترحة للفترة القادمة خاصة على مستوى تمويل المشاريع العمومية ودفع الاستثمار في تونس، فضلا عن لقاءات مع نظراءه من البلدان الشقيقة لتدارس الإمكانيات المتاحة لمزيد دفع التعاون الاقتصادي الثنائي والشراكة.
En continu
- 12:36 انتعاشة طفيفة للدينار
- Hier 20:50 ديبلوماسيتنا الباهتة في ليبيا المتفجّرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|19:03
|16:01
|12:24
|05:33
|03:58
|
22°
|21°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|21°-14
|26°-15
|23°-14
|20°-12
|20°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 175) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 53 063) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 449) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 522) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 748) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 769) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 622) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 723) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 846) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 360) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 080) عبير موسى امام القضاء
( 37 621) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 021) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 924) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 136) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 841) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 824) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 145) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 992) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 903) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا