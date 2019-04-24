تونس في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- تنعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية يوم 25 أفريل 2019 بالكويت.وتشارك تونس في هذه الاجتماعات بوفد يترأسه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري.ويتضمن برنامج الاجتماعات جملة من الجلسات منها بالخصوص اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وصندوق النقد العربي بالإضافة إلى اجتماع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.وتمثل هذه الاجتماعات فرصة لمحافظي البلدان الأعضاء للتداول في تقارير أنشطة الهيئات العربية وتبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون معها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية.وسيكون لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على هامش الاجتماعات السنوية، لقاءات ثنائية مع رؤساء الهيئات المالية ستوفر فرصة للتطرق للتعاون القائم معها والبرامج المقترحة للفترة القادمة خاصة على مستوى تمويل المشاريع العمومية ودفع الاستثمار في تونس، فضلا عن لقاءات مع نظراءه من البلدان الشقيقة لتدارس الإمكانيات المتاحة لمزيد دفع التعاون الاقتصادي الثنائي والشراكة.