اجراءات جديدة لتسھيل الحصول على التأشيرة لفائدة الطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة الدراسة بالمملكة المتحدة

Mercredi 24 Avril 2019
وات - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية البريطانية انھا اتخذت اجراءات جديدة لتسھيل الحصول على التأشيرة لفائدة الطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة الدراسة الجامعية بالمملكة المتحدة وذلك اعتبارا من تاريخ 6 أفريل 2019، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاربعاء.
وأفاد البلاغ ان هذه التسھيلات تشمل الطلبة الذين يرغبون في الدراسة كامل الوقت والذين تحصلوا على تأكيد الموافقة على ترسيمھم من قبل مؤسسة جامعية بريطانية، دون اضافة اي تفاصيل عن هذه التسهيلات.
كما يُعفى الطلبة التونسيون بمقتضى هذا الإجراء الجديد من تقديم الاثباتات المتعلقة بالموارد المالية وبالمؤھلات العلمية والمستوى اللغوي، وفق ما بينه ذات المصدر، مذكرا بان هذه الاجراءات التي تندرج في إطار تعزيز التعاون التونسي البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تم اتخاذها إثر اللقاءات التي انعقدت بلندن في جانفي 2019 بين وفد وزاري تونسي ومسؤولين بريطانيين.
وأفاد البلاغ ان هذه التسھيلات تشمل الطلبة الذين يرغبون في الدراسة كامل الوقت والذين تحصلوا على تأكيد الموافقة على ترسيمھم من قبل مؤسسة جامعية بريطانية، دون اضافة اي تفاصيل عن هذه التسهيلات.
كما يُعفى الطلبة التونسيون بمقتضى هذا الإجراء الجديد من تقديم الاثباتات المتعلقة بالموارد المالية وبالمؤھلات العلمية والمستوى اللغوي، وفق ما بينه ذات المصدر، مذكرا بان هذه الاجراءات التي تندرج في إطار تعزيز التعاون التونسي البريطاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تم اتخاذها إثر اللقاءات التي انعقدت بلندن في جانفي 2019 بين وفد وزاري تونسي ومسؤولين بريطانيين.
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