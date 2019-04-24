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الترفيع في سعر الحليب على مستوى الانتاج ب100 مليم

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
وات - أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الأربعاء، عن الترفيع في سعر الحليب ب100 مليم في اللتر على مستوى الانتاج دون المساس بسعر البيع للمواطنين.
وتوجه قيمة 55 مليما من هذه الزيادة الى الفلاح و30 مليما لفائدة الصناعيين و15 مليما للمجمعين.
وسيتحمل صندوق الدعم هذه الزيادة والمقدرة ب60 مليون دينار.


ويأتي، إعلان الشاهد عن هذا الترفيع، خلال التوقيع على ميثاق شراكة بين القطاعين العمومي والخاص للنهوض بمنظومة الالبان للفترة 2019 /2025.

  
  
     
  
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