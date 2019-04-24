صورة اليوم : ''الشنقال'' في البحيرة 2 ينتقم من المواطنين

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- تداولت الاربعاء 24 أفريص صفحات الفايسبوك صورا ومقاطع فيديو لحادث بمنطقة البحيرة 2 تسبّبت فيه شاحنة رفع السيارات المخالفة لتراتيب الوقوف والمعروفة بالشغال".وأظهرت الصور والمقاطع سقوط سيارة من الشاحنة واصطدامها بسيارات رابضة ما تسبّب في خسائر مادية في مشهد أثار موجة من التفاعلات على الفايسبوك حيث طالب النشطاء ايقاف العمل بالشنقال والاكتفاء بالصابو.وتأتي هذه الحادثة تزامنا مع الحادثة المثيرة للجدل والتى تتمثل في مطاردة شاحنة الشنقال لمواطن وتحطيم سيارته الفاخرة.