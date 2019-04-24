انتعاشة طفيفة للدينار

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- سجلت العُملة التونسية انتعاشة طفيفة مقابل صرفها باليورو والدولار.حيث كشف آخر تحيين أصدره البنك المركزي على موقعه الرسمي، أن قيمة الدينار مقابل العُملة الأوروبية تساوي 3,3865 و 2.988 مقابل الدولار.وكان الدولار تخطى حاجز ال3 دنانير يوم الخميس 3 جانفي 2019 .وكان الدينار التونسي سجّل هبوطا قياسيا إزاء الدولار مع اقتراب نهاية عام 2018 . وتجاوز انزلاقه نهاية اخر أسبوع لشهر ديسمبر نسبة 21 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 .