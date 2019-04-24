صندوق الضمان الإجتماعي يجدد التذكير بالتمديد في آجال إيداع مضامين الولادة للمنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز والأرامل

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- جدد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اليوم الاربعاء تذكير المنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز والأرامل ممن تجاوز سنهم ال55 سنة ولم يقوموا بايداع مضمون ولادة الى موفى شهر مارس 2019 أنه يتعين عليهم تقديم مضمون ولادة لم تمض 3 أشهر على استخراجه لدى شبابيك استقبال الصندوق أو ارساله عبر البريد وذلك قبل موفى شهر جوان القادم.وشدد الصندوق على ان عدم ايداع هذه الوثيقة في الآجال المحددة ينجر عنه ايقاف صرف الجراية بداية من شهر جويلية 2019