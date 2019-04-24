أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى في المنتدى العالمي للمساواة بين الجنسين

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- يسجل منتدى تونس للمساواة بين الجنسين الذي تنظمه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 24 الى 26 أفريل الجاري حضور أكثر من 500 مشارك رفيع المستوى.وأكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي في تصريح ل(وات) في افتتاح فعاليات المنتدى أن تنظيم هذه التظاهرة هو اعتراف للمجهودات التي تبذلها تونس في سبيل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات ودعم حقوق المرأة بصفة عامة.وأضافت أن هذا اللقاء هو فرصة حقيقية لإعطاء صورة واقعية دقيقة على مبدا تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تونس حتى وان لم تتحقق بصفة كلية حسب تقديرها.وشددت العبيدي على أن هذا المنتدى الذي ستنبثق منه العديد من التوصيات والمخرجات سيكون فرصة للعمل على تفعيل مبدا تكافئ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعيبة والسياسية.يذكر ان منتدى المساواة بين الجنسين يتواصل على مدى 3 أيام يأتي قبيل تقديم تقرير التنمية المستدامة العالمي الأول إلى قمة الخريف بشأن أهداف التنمية المستدامة التي ستكون فرصة لادماج وربط العناصر الأساسية لهذا المسار والتركيز على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المجتمع المدني وفرصة هامة للقطع مع الصورة النمطية حول وضعية المرأة العربية ككل .وسيتناول المنتدى موضوع المساواة بين الجنسين في ظل تحولات الحوكمة المحلية وسبل تطوير كفاءات النساء رئيسات البلديات واسهامهن في النهوض بالمدن واستغلال سلطاتهن في إحداث مدن مستدامة وأكثر انصافا على مستوى توزيع الموارد.كما ستكون النساء والسلام والأمن والابتكار والتكنولوجيا الى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وسبل تسخير الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق المساواة بين الجنسين كذلك من أبرز المحاور التي سيتناولها المنتدى.