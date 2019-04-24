وزير العدل يشرف على حفل تنصيب المتفقد العام و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس

Mercredi 24 Avril 2019



باب نات

- أشرف وزير العدل محمد كريم الجموسي ظهر أمس بكل من مقر وزارة العدل ومقر محكمة الاستئناف بتونس على حفل تنصيب كل من رياض الصيد متفقدا عاما بوزارة العدل و بوبكر جريدي وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف، وقد عبّر وزير العدل وفق بلاغ لوزارة العدل , عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكّدا على الدور الهام الذي تضطلع به كل من التفقدية العامة و الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس لمزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية.وجرى الحفل بحضور كل من رئيس و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و رئيسة مجلس القضاء العدلي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس و ثلة من سامي القضاة و المحامين وإطارات وأعوان وزارة العدل.