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وزير العدل يشرف على حفل تنصيب المتفقد العام و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - أشرف وزير العدل محمد كريم الجموسي ظهر أمس بكل من مقر وزارة العدل ومقر محكمة الاستئناف بتونس على حفل تنصيب كل من رياض الصيد متفقدا عاما بوزارة العدل و بوبكر جريدي وكيلا عاما لدى محكمة الاستئناف، وقد عبّر وزير العدل وفق بلاغ لوزارة العدل , عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكّدا على الدور الهام الذي تضطلع به كل من التفقدية العامة و الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس لمزيد الارتقاء بالمنظومة القضائية.




وجرى الحفل بحضور كل من رئيس و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و رئيسة مجلس القضاء العدلي والرئيس الأول لمحكمة التعقيب و رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس و ثلة من سامي القضاة و المحامين وإطارات وأعوان وزارة العدل.

  
  
     
  
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