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العثور على سلاح كلاشينكوف وخراطيش في سيارة تهريب بالمنطقة الحدودية بتطاوين

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
وات - عثرت التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية بتطاوين فجر اليوم الاربعاء، على كمية من المشروبات الكحولية وسلاح كلاشنيكوف ومخزنين بهما 42 خرطوشة في سيارة تهريب، وذلك بعد أجبرت هذه التشكيلات السائق على التوقف.

وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني الرائد محمد زكري ل(وات) بأن راكبى السيارة وهى رباعية الدفع لاذو ا بالفرار، وتم تسليم المحجوز الى المصالح الديوانية بالمكان لاتمام الاجراءات القانونية.


  
  
     
  
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