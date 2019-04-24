مصنع الكراس ومنتوجات التعبئة والتغليف بالنفيضة يدخل حيز الاستغلال خلال شهر جويلية 2019 موفرا 400 موطن شغل

Mercredi 24 Avril 2019



وات

- يدخل مصنع الكراس ومنتوجات التعبئة والتغليف التابع لمجمع "هاملين" العالمي، بالنفيضة (ولاية سوسة) حيز الانتاج في غضون شهر جويلية 2019 موفرا 400 موطن شغل.وضخت "هاملين" استثمارات بقيمة 60 مليون دينار لبناء هذا المصنع وفق بيانات قدمها وفد عن المجمع التقى ، الثلاثاء، بتونس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني.وتمتد مساحة هذه الوحدة الصناعية الجديدة على حوالي 32 الف متر مربع منها 17 الف متر مربع مغطاة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".يشار الى أن مؤسسة "هاملين " التي تعمل بأحدث التكنلوجيات في العالم في مجال صنع الكراس والتعبئة والتغليف تصدر منتوجات بقيمة 50 مليون يورو سنويا.ويتوفر لدى المجمع على المستوى العالمي، 15 مصنعا توفر زهاء 2800 وظيفة ويحقق المجمع رقم معاملات تقارب 500 مليون يورو سنويًا.