وزارة الدفاع: القضاء على إرهابي في عملية عسكرية استباقية بمنطقة الكاف

Mardi 23 Avril 2019
وات - أفادت وزارة الدفاع الوطني، بأنه تم، مساء اليوم الثلاثاء، القضاء على إرهابي في منطقة الكاف، وذلك في إطار تنفيذ عملية عسكرية استباقية.
وأضافت الوزارة، في بلاغ، أنه لم يتم بعد تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه، مشيرة إلى أنه كان بحوزته سلاح من نوع كلاشنيكوف ومتفجرات وأغراض أخرى.
وجاء في البلاغ أيضا أن العملية العسكرية لا تزال متواصلة.
وأضافت الوزارة، في بلاغ، أنه لم يتم بعد تحديد هوية الإرهابي الذي تم القضاء عليه، مشيرة إلى أنه كان بحوزته سلاح من نوع كلاشنيكوف ومتفجرات وأغراض أخرى.
وجاء في البلاغ أيضا أن العملية العسكرية لا تزال متواصلة.
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Par:AlHawa (Germany )
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