وزير السياحة والصناعات التقليدية يستقبل وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- استقبل روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعات التقليدية، بمقر الوزارة، وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة "جون بيير سويير" وذلك بحضور سفير فرنسا في تونس ''أوليفيي بوافر دارفور''.وقد تم خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الوثيقة القائمة بين تونس وفرنسا، كما تم بحث مجالات التعاون خاصة في المجال السياحي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وقدم الوزير، بالمناسبة، لمحة عن واقع القطاع السياحي والجهود المبذولة بالتعاون مع جميع الوزارات والهياكل المعنية لإنجاح الموسم السياحي الذي انطلق فعليا منذ بداية هذا الشهر وتوفير كل الظروف لذلك.ومن جهته، أكد "جون بيير سويير" استعداد مجلس الشيوخ الفرنسي لتدعيم صورة تونس بفرنسا وسيحرص على بعث رسائل طمأنة للفرنسيين ولجميع أنحاء العالم بأن تونس تعد بلدا آمنا يجب زيارتها والإستثمار فيها.