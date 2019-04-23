Radio Babnet Tunisie On Air: Med Ezabi - Bahia  

اضراب يومي الاربعاء والخميس بكافة خطوط شبكة السكك الحديدية

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - أعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان توضيحي للرأي العام مساء الثلاثاء، عن الدخول بداية من منتصف هذه الليلة في اضراب بيومين.

وأفاد الكاتب العام للجامعة العربي اليعقوبي في تصريح ل(وات) أن هذا الاضراب الذي سيشمل كافة خطوط الشبكة الحديدية (البعيدة والاحواز)، يأتي على خلفية عدم فتح الخط رقم 13 الرابط بين صفاقس وقفصة وتوزر والمغلق منذ سنة 2012 ولفت الى أن اغلاق هذا الخط الذي يمثل شريان الشركة ويوفر 42 بالمائة من مداخيلها، وفق تعبيره، تسبب في ضياع أكثر من 6867 يوم عمل وكبد الشركة الوطنية للسكك الحديدية خسائر هامة تجاوزت 470 مليون دينار خلال سنة 2017 وأوضح ان قرار الاضراب جاء بعد فشل جلسة صلحية أمس الاثنين مع وزارة النقل، التي اتهمها بعدم الجدية ومحاولة استهداف الشركة، معبرا عن استغرابه من غياب الارادة السياسية وعدم تولي أجهزة الدولة فض الاعتصامات "المفتعلة من طرف بارونات نقل فسفاط عبر الشاحنات" رغم صدور قرار يصنف مناطق انتاج الفسفاط مناطق عسكرية.


  
  
     
  
cadre-d30aee9db2e03211fffe83f1e0ca754e-2019-04-23 19:57:26






0 de 0 commentaires pour l'article 181073



En continu

الثلاثاء 23 أفريل 2019 | 17 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:34 04:00
18°
 18° % 68 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1525°-1524°-1523°-1521°-12
  • Avoirs en devises
    13180,5

  • (23 avril)
  • Jours d'importation
    77
  •              1 € = 3,38651 DT        1$ =2,99892 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 avril)   561,7 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556048427|181073 555|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires