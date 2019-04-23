رئيس الحكومة يتابع تقدم اشغال تهيئة المدينة السكنية ''حدائق تونس منوبة'' واشغال حماية مدينة منوبة من الفيضانات

Mardi 23 Avril 2019



وات

- تابع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية الثلاثاء، تقدم اشغال مشروع تهيئة المدينة السكنية "حدائق تونس منوبة" التي سيقطنها حوالي 60 ألف ساكن باستثمارات تقدر ب350 مليون دينار.وأكد الشاهد، على هامش اعطائه اشارة استغلال قسط ولاية منوبة من الطريق الحزامية "اكس 20 "، الرابط بين وادي الليل وغدير القلة، انطلاق تعمير المنطقة السكنية الكبرى في اوائل 2020 لتكون متنفسا جديدا لتخفيف الضغط السكاني على ولايات تونس ومنوبة وأريانة.ويمسح المشروع، حسب معطيات تم تقديمها بالمناسبة، 330 هكتارا تمتد على دائرتي التدخل العقاري بولايتي منوبة (150 هك) وتونس (180 هك) وسيمكن من ادراج حوالي 12 ألف مسكن واستقطاب نحو 60 الف مواطن ليصبح مشروعا عمرانيا وسكنيا متكاملا تتوفر به جميع المرافق من سكن وتجهيزات عمومية جماعية وطرقات ومناطق خضراء.وقد انتهت اشغال التهيئة الاولية للأقساط 1 و2 و3 بولاية منوبة بكلفة 45 مليون دينار فيما تتواصل اشغال تهيئة القسط الرابع بولاية تونس بنسبة 30 بالمائة وبقيمة 12,072 مليون دينار.وتتواصل التهيئة الثانوية بالقسطين 1 و2 بولاية بمنوبة بنسبة تقدم في الاشغال ب 30 بالمائة وبكلفة 19 مليون دينار في حين انطلقت اشغال القسط الثالث بولاية تونس في بداية الشهر الحالي بكلفة 8,6 مليون دينار.واطلع رئيس الحكومة، ايضا، خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير التجهيز نور الدين السالمي ووالي منوبة، على أشغال مشروع حماية مدينة منوبة من الفيضانات الذي يجري انجازه في اطار مشروع المنطقة السكنية حدائق تونس منوبة بكلفة 12,035 مليون دينار.وأكد الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، محمد الخامس عبيدي، في تصريح لـ(وات)، ان اشغال المشروع تقدمت بنسبة 70 بالمائة ويتكون من حوض لتجميع مياه محطة المعالجة بغدير القلة بسعة 30 الف متر مكعب وحوضين اخرين بسعة 300 الف متر مكعب و45 الف متر مكعب وقنوات مفتوحة ستنتهي اشغالها جميعا في جويلية 2019.