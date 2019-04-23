تعديل رزنامة امتحانات الثلاثي الثالث لتلاميذ الابتدائي لتزامنها مع عطلة عيد الفطر

Mardi 23 Avril 2019
وات - تقرر بصفة استثنائية ادخال تعديلات على رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية، نظرا لتزامن فترة اجراء الاختبارات الكتابية للثلاثية الثالثة للسنة الدراسية الحالية مع عطلة عيد الفطر، وفق ما جاء في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة التربية.
وتمتد الاختبارات التقييمية الشفوية والتطبيقية لجميع السنوات بالمرحلة الابتدائية (من الأولى الى السادسة) من 20 الى 25 ماي 2019 مع السير العادي للدروس في حين تتواصل الاختبارات التقييمية الكتابية لجميع السنوات من 28 ماي الى 3 جوان 2019 بدخول الغاية.
يشار الى ان أول ايام عيد الفطر من المتوقع ان يكون يوم 5 جوان 2019
وتمتد الاختبارات التقييمية الشفوية والتطبيقية لجميع السنوات بالمرحلة الابتدائية (من الأولى الى السادسة) من 20 الى 25 ماي 2019 مع السير العادي للدروس في حين تتواصل الاختبارات التقييمية الكتابية لجميع السنوات من 28 ماي الى 3 جوان 2019 بدخول الغاية.
يشار الى ان أول ايام عيد الفطر من المتوقع ان يكون يوم 5 جوان 2019
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Par:Jugurtha_tn (Mauritania )
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