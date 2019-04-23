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كرة القدم : الرابطة تتخذ جملة من العقوبات المالية والتاديبية

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط جملة من العقوبات المالية و التاديبية على عدد من اندية الرابطة الاولى على اثر الاحداث التي عرفتها الجولة 20 من المسابقة وذلك على النحو الاتي / تغريم شبيبة القيروان بخطية مالية ب 2500 دينار مع توجيه توبيخ من اجل دخول محب لارضية الميدان .
/ تخطئة الملعب القابسي بغرامة مالية قدرها 7500 دينارا مع توبيخ من اجل العود في رمي القوارير للمرة الثانية .
/ تخطئة كل من النادي الافريقي والنادي البنزرتي والنادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري بغرامة مالية قدرها 5000 دينار لكل فريق مع توبيخ من اجل العود في رمي مقذوفات متنوعة.
/ تاجيل البت في ملفات الاثارة المقدمة من الملعب القابسي ومستقبل قابس الى موعد لاحق .


  
  
     
  
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