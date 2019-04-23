رئيس الحكومة يعطي اشارة استغلال قسط ولاية منوبة من الطريق الحزامية ''اكس 20''

Mardi 23 Avril 2019



وات

- أعطى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية الثلاثاء، اشارة استغلال قسط ولاية منوبة من الطريق الحزامية "اكس 20 "، الرابط بين وادي الليل وغدير القلة (من الطريق الجهوية عدد 38 الى الطريق الوطنية عدد 5 )، والذي يمتد على مسافة 6 كلم بكلفة 30 مليون دينار من جملة 15 كلم تربط بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي بولايات اريانة ومنوبة وتونس.وعبر الشاهد، في تصريح اعلامي، على أهمية مشروع الطريق الحزامية، الذي انطلق انجازه في اوت 2016، في تخفيف الاختناق المروري وتحسين السيولة والسلامة المرورية معتبرا اياه من المشاريع الكبرى التي تنجزها الحكومة.ويتكون المشروع من 09 جسور وتهيئة وانجاز مفترقات دائرية وتنفيذ اشغال تصريف مياه أمطار واشارات افقية وعمومية وتحويل شبكات عمومية مع اقتناء عقارات خصصت لها كلفة 50 مليون دينار.وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، من جهته، تقدم اشغال مشروع تهيئة الطريق الحزامية (15 كلم ) بنسبة انجاز فاقت 85 بالمائة بكلفة جملية تقدر ب105 مليون دينار ليكون جاهزا في جوان 2020 .وأضاف، انه تم فتح جزء منوبة للاستغلال بعد انتهاء أشغال مكوناته المتمثلة في ممرات وجسر على مستوى قنال مجردة وثلاثة جسور لحماية واستغلال قنوات جلب وتوزيع الماء الصالح للشرب من مركب غدير القلة ومسار محطة الضخ الخاصة بالمركب.ويشهد مشروع الطريق الحزامية (15 كلم ) تعطلا على مسافة 01 كلم، حسب ما صرحت به رئيسة المشروع جميلة بن محمد، لمراسلة (وات) وذلك على مستوى ارض الرتيمي بالمنيهلة من ولاية اريانة، بسبب اشكالات عقارية وهي بصدد تسوية الوضعية عبر الانتزاع لفائدة المصلحة العامة فيما لا تزال الاشغال جارية على مسافة 08 منها 04 كلم داخل ولاية منوبة.