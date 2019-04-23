رئيس الحكومة يعطي اشارة استغلال قسط ولاية منوبة من الطريق الحزامية ''اكس 20''

Mardi 23 Avril 2019
وات - أعطى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عشية الثلاثاء، اشارة استغلال قسط ولاية منوبة من الطريق الحزامية "اكس 20 "، الرابط بين وادي الليل وغدير القلة (من الطريق الجهوية عدد 38 الى الطريق الوطنية عدد 5 )، والذي يمتد على مسافة 6 كلم بكلفة 30 مليون دينار من جملة 15 كلم تربط بين الطريق الجهوية رقم 31 والمخرج الغربي بولايات اريانة ومنوبة وتونس.
وعبر الشاهد، في تصريح اعلامي، على أهمية مشروع الطريق الحزامية، الذي انطلق انجازه في اوت 2016، في تخفيف الاختناق المروري وتحسين السيولة والسلامة المرورية معتبرا اياه من المشاريع الكبرى التي تنجزها الحكومة.
ويتكون المشروع من 09 جسور وتهيئة وانجاز مفترقات دائرية وتنفيذ اشغال تصريف مياه أمطار واشارات افقية وعمومية وتحويل شبكات عمومية مع اقتناء عقارات خصصت لها كلفة 50 مليون دينار.
وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، من جهته، تقدم اشغال مشروع تهيئة الطريق الحزامية (15 كلم ) بنسبة انجاز فاقت 85 بالمائة بكلفة جملية تقدر ب105 مليون دينار ليكون جاهزا في جوان 2020 .
وأضاف، انه تم فتح جزء منوبة للاستغلال بعد انتهاء أشغال مكوناته المتمثلة في ممرات وجسر على مستوى قنال مجردة وثلاثة جسور لحماية واستغلال قنوات جلب وتوزيع الماء الصالح للشرب من مركب غدير القلة ومسار محطة الضخ الخاصة بالمركب.
ويشهد مشروع الطريق الحزامية (15 كلم ) تعطلا على مسافة 01 كلم، حسب ما صرحت به رئيسة المشروع جميلة بن محمد، لمراسلة (وات) وذلك على مستوى ارض الرتيمي بالمنيهلة من ولاية اريانة، بسبب اشكالات عقارية وهي بصدد تسوية الوضعية عبر الانتزاع لفائدة المصلحة العامة فيما لا تزال الاشغال جارية على مسافة 08 منها 04 كلم داخل ولاية منوبة.
وعبر الشاهد، في تصريح اعلامي، على أهمية مشروع الطريق الحزامية، الذي انطلق انجازه في اوت 2016، في تخفيف الاختناق المروري وتحسين السيولة والسلامة المرورية معتبرا اياه من المشاريع الكبرى التي تنجزها الحكومة.
ويتكون المشروع من 09 جسور وتهيئة وانجاز مفترقات دائرية وتنفيذ اشغال تصريف مياه أمطار واشارات افقية وعمومية وتحويل شبكات عمومية مع اقتناء عقارات خصصت لها كلفة 50 مليون دينار.
وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، نور الدين السالمي، من جهته، تقدم اشغال مشروع تهيئة الطريق الحزامية (15 كلم ) بنسبة انجاز فاقت 85 بالمائة بكلفة جملية تقدر ب105 مليون دينار ليكون جاهزا في جوان 2020 .
وأضاف، انه تم فتح جزء منوبة للاستغلال بعد انتهاء أشغال مكوناته المتمثلة في ممرات وجسر على مستوى قنال مجردة وثلاثة جسور لحماية واستغلال قنوات جلب وتوزيع الماء الصالح للشرب من مركب غدير القلة ومسار محطة الضخ الخاصة بالمركب.
ويشهد مشروع الطريق الحزامية (15 كلم ) تعطلا على مسافة 01 كلم، حسب ما صرحت به رئيسة المشروع جميلة بن محمد، لمراسلة (وات) وذلك على مستوى ارض الرتيمي بالمنيهلة من ولاية اريانة، بسبب اشكالات عقارية وهي بصدد تسوية الوضعية عبر الانتزاع لفائدة المصلحة العامة فيما لا تزال الاشغال جارية على مسافة 08 منها 04 كلم داخل ولاية منوبة.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:34
|04:00
|
19°
|19°
|% 59
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|19°-14
|25°-15
|24°-15
|23°-15
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 085) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 52 142) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 324) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 169) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 660) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 747) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 578) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 498) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 662) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 285) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 981) عبير موسى امام القضاء
( 37 522) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 35 980) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 902) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 114) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 803) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 785) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 114) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 954) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 858) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:Jugurtha_tn (Mauritania )
Sur: الجبالي: انا الرجل الأفضل للمرحلة المقبلة فانتخبوني رئيسا