باجة: لجنة مجابهة الكوارث تعلن عن انطلاق تنفيذ خطتها بالنسبة لصائفة 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - استعرضت اليوم الثّلاثاء، لجنة مجابهة الكوارث بباجة، خلال اجتماع انعقد بمقرّ الولاية، حصيلة أعمالها وتدخلاتها خلال شتاء 2019، لتجنّب أضرار الفيضانات، واعتبر والي الجهة، سليم التيساوي، الذي أشرف على الجلسة، أن تدخلات جميع الأطراف في هذا الخصوص كانت منسجمة، مشيرا إلى أن إدارة السدود قامت بعمل تقني وعلمي واستباقي دقيق في التصرف في مياه السدود، وهو ما حدّ من أضرار الفيضانات.
من جهة أخرى، أعلنت اللّجنة عن انطلاق تنفيذ خطتها بالنسبة لفصل الصيف، حيث بيّن الوالي أنه سيتم إعطاء الأولوية لموسم الحصاد، ولتجنّب الحرائق ومقاومتها، داعيا إلى إيجاد الحلول المناسبة خاصة بالمناطق التّى تفتقر لنقاط مياه، وإلى الاسراع بمسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية لتسهيل نقل الصابة.
وأعلن، في هذا السياق، عن إعادة تشغيل خط السكة الحديدية لنقل البضائع عن طريق 6 عربات.
ومن جانبه، أكّد المدير الجهوي للحماية المدنيّة، مالك ميهوب، أنّه سيتم فتح مراكز للحماية المدنية بكل من "تبرسق و"المعقولة" وبعث فرقة متنقلة للحماية المدنيّة، فضلا عن القيام بدعم الجهة بتجهيزات ذات جدوى عالية، على غرار مضخّة بسعة 300 متر مكعب في الساعة.
ودعا ميهوب، الفلاحين إلى العناية بآلات الحصاد والآليات الفلاحية عموما، مقدرا أن 80 بالمائة من حرائق المزارع سببها سوء العناية بهذه الآليات .
وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة، يوسف النايلي، أن هياكل الفلاحة قامت بالاستعدادات اللوجستية الضرورية لتأمين استمرارية مرافقها، استجابة لمتطلبات موسم الحصاد والصيف وذلك انطلاقا من غرة ماي المقبل وإلى غاية آخر أكتوبر 2019، مؤكدا أن دائرة الغابات ستؤمن خدماتهاعلى مدى الـ24 ساعة في اليوم .
من جهة أخرى، أعلنت اللّجنة عن انطلاق تنفيذ خطتها بالنسبة لفصل الصيف، حيث بيّن الوالي أنه سيتم إعطاء الأولوية لموسم الحصاد، ولتجنّب الحرائق ومقاومتها، داعيا إلى إيجاد الحلول المناسبة خاصة بالمناطق التّى تفتقر لنقاط مياه، وإلى الاسراع بمسح حواشي الطرقات والمسالك الفلاحية لتسهيل نقل الصابة.
وأعلن، في هذا السياق، عن إعادة تشغيل خط السكة الحديدية لنقل البضائع عن طريق 6 عربات.
ومن جانبه، أكّد المدير الجهوي للحماية المدنيّة، مالك ميهوب، أنّه سيتم فتح مراكز للحماية المدنية بكل من "تبرسق و"المعقولة" وبعث فرقة متنقلة للحماية المدنيّة، فضلا عن القيام بدعم الجهة بتجهيزات ذات جدوى عالية، على غرار مضخّة بسعة 300 متر مكعب في الساعة.
ودعا ميهوب، الفلاحين إلى العناية بآلات الحصاد والآليات الفلاحية عموما، مقدرا أن 80 بالمائة من حرائق المزارع سببها سوء العناية بهذه الآليات .
وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة، يوسف النايلي، أن هياكل الفلاحة قامت بالاستعدادات اللوجستية الضرورية لتأمين استمرارية مرافقها، استجابة لمتطلبات موسم الحصاد والصيف وذلك انطلاقا من غرة ماي المقبل وإلى غاية آخر أكتوبر 2019، مؤكدا أن دائرة الغابات ستؤمن خدماتهاعلى مدى الـ24 ساعة في اليوم .
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Par:AlHawa (Germany )
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