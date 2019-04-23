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الاتحاد الاوروبي و6 دول من شمال افريقيا يطلقون الاريعاء مشروع التعاون الاقليمي للتحكم في مخاطر نقل المواد الخطرة

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - يطلق الاتحاد الأوروبي و6 دول من شمال افريقيا، الاربعاء من تونس، مشروع التعاون الاقليمي من أجل تحكم افضل في المخاطر المرتبطة بنقل المواد الخطرة بشمال افريقيا ومنطقة الساحل والمعروف تحت اسم "سيكترانس - ناص" الممول اروبيا بنحو 2,2 مليون أورو.
وأعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، في بلاغ لها ، أن الاتحاد الأوروبي وممثلي عدد من الدول الافريقية الشريكة سيلتقون من أجل الدفع نحو تنسيق جهود التصرف في المخاطر المرتبطة بنقل المواد الكميائية والبيولوجية الخطرة.

وتهدف تدخلات هذا المشروع الى دعم القدرات والتعاون بين مختلف الاطراف المتدخلة علما وانه يشمل بلدان تونس والجزائر وبوركينا فاسو ومالي والمغرب والنيجر الى جانب الاتحاد الاوروبي.

وساهمت مراكز الامتياز بالاتحاد الاوروبي لتقليص المخاطر النووية والراديوية والبيولوجية والكميائية في دعم قدرات البلدان الافريقية الشريكة في البرنامج الذي يجمع 61 بلدا حول العالم تعمل في اطار 8 مكاتب جهوية من بينها مكتب شمال افريقيا والساحل الذي يقع مقره بالجزائر.
ويجمع لقاء تونس خبراء من 6 بلدان مشاركة في البرنامج الى جانب ممثلي الاتحاد الاوروبي ودبلوماسيين من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والدول الشريكة .
ويرنو مشروع " سيكترانس-ناص " الى التوصل عبر التعاون الوثيق مع كل دولة مستفيدة الى وضع اطر تشريعية وطنية ودعم قدرات مختلف المتدخلين في مجال الوقاية والاستعداد للحوادث المرتبطة بالنقل البري للبضائع الخطرة وفق الاتحاد الاوروبي.
وتولت تنفيذ المشروع مجموعة تقودها المؤسسة الدولية والايبيرية الامريكية للادارة والسياسات العامة وشركائه من الجمعية للتنمية والتربية والقانون والتدريب والفنون والامن (اسباينا) و المعهد العسكري للنظافة و علم الأوبئة.

  
  
     
  
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