منوبة: فلاحو برج التومي يقطعون الطريق بمشاتل الطماطم احتجاجا على تأخر تزويدهم بمياه الري

Mardi 23 Avril 2019
وات - أقدم عدد من فلاحي منطقة "برج التومي" بمعتمدية البطان، من ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، على غلق الطريق الوطنيّة رقم 5، الرابطة بين مدينتي طبربة ومجاز الباب باستعمال مشاتل الخضر والطماطم، وذلك احتجاجا على تأخر تزويدهم بمياه الريّ رغم خلاصهم للمعاليم مسبقا، مطالبين بإنقاذ الصابة وتفادي التأخير في زراعات الخضر والطماطم، حسب ما صرّح به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بمنوبة، فخري ترجمان لمراسلة (وات) بالجهة.
وحمل نفس المصدر، المسؤولية للمندوبية الجهوية للتنمية، في تأخير التزود بمياه الريّ بالمنطقة والتسبب في نقص الصابة وتأخير الزراعة ونقص محصول الغلال، فضلا عن تضرر عدد من الفلاحين بإتلاف مشاتلهم التي اقتنوها للإنطلاق في موسم زراعة الطماطم.
وطالب الفلاحون مصالح المندوبيّة بالإسراع في تمكينهم من مياه الريّ مع الالتزام بعدم قطعها، وأمضوا محضر جلسة في الغرض، حضرها كل من ممثلي الاتحاد الجهوي والمندوب الجهوي للفلاحة، بمقر مجمع التنمية الفلاحية ببرج التومي.
من جهته، أكد المندوب الجهوي للفلاحة، الهادي الحمروني، أن الامر متعلق بسوء تنسيق مع شركة إستغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، التي تقوم بأشغال على مستوى محطة "هرّي" بباجة، التي تتزود منها منطقة برج التومي، مشيرا إلى أنّه وقع اليوم تلافي الاشكال وتزويد الفلاحين بمياه الريّ .
وحمل نفس المصدر، المسؤولية للمندوبية الجهوية للتنمية، في تأخير التزود بمياه الريّ بالمنطقة والتسبب في نقص الصابة وتأخير الزراعة ونقص محصول الغلال، فضلا عن تضرر عدد من الفلاحين بإتلاف مشاتلهم التي اقتنوها للإنطلاق في موسم زراعة الطماطم.
وطالب الفلاحون مصالح المندوبيّة بالإسراع في تمكينهم من مياه الريّ مع الالتزام بعدم قطعها، وأمضوا محضر جلسة في الغرض، حضرها كل من ممثلي الاتحاد الجهوي والمندوب الجهوي للفلاحة، بمقر مجمع التنمية الفلاحية ببرج التومي.
من جهته، أكد المندوب الجهوي للفلاحة، الهادي الحمروني، أن الامر متعلق بسوء تنسيق مع شركة إستغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، التي تقوم بأشغال على مستوى محطة "هرّي" بباجة، التي تتزود منها منطقة برج التومي، مشيرا إلى أنّه وقع اليوم تلافي الاشكال وتزويد الفلاحين بمياه الريّ .
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Par:Jugurtha_tn (Mauritania )
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