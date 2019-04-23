تونس صدرت 707 طن من سلطعون البحر المجمد خلال مارس 2019 بايرادات قاربت 6,2 مليون دينار

Mardi 23 Avril 2019



وات

- تضاعفت قيمة صادرات تونس من سلطعون البحر في شكله المجمد تقريبا، خلال شهر مارس 2019، لتبلغ 2ر6 مليون دينار مقابل 3ر3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2018 مما يشكل ارتفاعا بنسبة 88 بالمائة، حسب معطيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.وزادت صادرات تونس من سلطعون البحري المجمد، على مستوى الكمية بنسبة 36 بالمائة لتصل الى 2ر707 طن، في مارس 2019 مقابل 520 طنا في سنة 2018، حسب المصدر ذاته.وحلت كوريا الجنوبية في صدراة موردي سلطعون البحر المجمد في آسيا بنحو ( 3ر191 طن) متبوعة بتايوان (33 طن) وأندونيسيا (37 طن) والفيتنام (8 طن) وتايلندا (3 طن) السعودية (2 طن).وصدرت تونس الى ايطاليا (2ر58 طن) وإسبانيا (6ر14 طن) وفرنسا (4ر0 طن) وبريطانيا (6ر8 طن) ام في أمريكا الشمالية فهي تتجه الى كندا (4ر11 طن).