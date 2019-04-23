ائتلاف ''النصر لتونس''، يدعو هيئة الإنتخابات إلى ''تحمّل مسؤوليتها في تجنيب استعمال مفاصل الدولة في المسار الإنتخابي''

Mardi 23 Avril 2019
وات - دعا ائتلاف "النصر لتونس"، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى "تحمّل مسؤوليتها في تجنيب استعمال مفاصل الدولة في المسار الإنتخابي".
وفي بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، حمّل هذا الإئتلاف الإنتخابي الشبابي المستقل، الحكومة، مسؤولية "تعكير المناخ الإجتماعي"، معتبرا ذلك "استراتيجية تعتمدها الحكومة لمنع المترشحين للإنتخابات التشريعية والرئاسية، من بسط برامجهم على المواطنين وذلك بترفيعها في أسعار عدة مواد، قبل أشهر من الإنتخابات".
وجاء في البيان أن المناخ السياسي تميّز في سنة انتخابية بالإحتقان الإجتماعي وأن الشعب التونسي فقد ثقته أكثر فأكثر في المشهد السياسي.
كما تفاقمت أزمة العزوف عن الإنتخابات، "بسبب عدم تنفيذ الطبقة الحاكمة لوعودها الإنتخابية".
كما حمّل حركة النهضة، مسؤولية "استهدافها للمستقلين عن طريق الترويج لكونهم ينتمون إليها"، وذلك في بيان أصدره هذا الإئتلاف الإنتخابي الشبابي، بعد قيامه بزيارات عديدة إلى بعض جهات البلاد.
وفي بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، حمّل هذا الإئتلاف الإنتخابي الشبابي المستقل، الحكومة، مسؤولية "تعكير المناخ الإجتماعي"، معتبرا ذلك "استراتيجية تعتمدها الحكومة لمنع المترشحين للإنتخابات التشريعية والرئاسية، من بسط برامجهم على المواطنين وذلك بترفيعها في أسعار عدة مواد، قبل أشهر من الإنتخابات".
وجاء في البيان أن المناخ السياسي تميّز في سنة انتخابية بالإحتقان الإجتماعي وأن الشعب التونسي فقد ثقته أكثر فأكثر في المشهد السياسي.
كما تفاقمت أزمة العزوف عن الإنتخابات، "بسبب عدم تنفيذ الطبقة الحاكمة لوعودها الإنتخابية".
كما حمّل حركة النهضة، مسؤولية "استهدافها للمستقلين عن طريق الترويج لكونهم ينتمون إليها"، وذلك في بيان أصدره هذا الإئتلاف الإنتخابي الشبابي، بعد قيامه بزيارات عديدة إلى بعض جهات البلاد.
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Par:Jugurtha_tn (Mauritania )
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