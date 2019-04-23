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رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 23 أفريل 2019 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنيّة على المستوى الداخلي وآخر المستجدّات على المستوى الإقليمي وخاصّة التطورات التي تشهدها الشقيقة ليبيا وتداعياتها على دول الجوار والمنطقة برمّتها.


وجدّد رئيس الدولة موقف تونس الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد العسكري وإنهاء الاقتتال بين أبناء البلد الواحد وحقن دماء الليبيين وإلى استئناف المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما دعا مجلس الأمن القومي كافة التونسيين إلى مزيد اليقظة والتضامن ورصّ الصفوف لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها بلادنا في ضوء الظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181050

Citizenvoice  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 15h 54m |           
- Il n'est plus question du "jihaz serri" ? bizarre ! ha ha ha, ce clown de président a bafoué l'image du conseil national de sécurité depuis qu'il en a usé pour des histoires sordides à fin de discréditer ses adversaires politique. S'il y est une menace pour la sécurité nationale, c'est bien lui.



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