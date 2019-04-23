Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hathehe Laylate  

سعيدة قراش تنفي ما أوردته ''RFI'' من تصريحات ''خطيرة'' تتعلق بموضوع الديبلوماسيين الأوروبيين

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
وات - نفت سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية اليوم الثلاثاء ، من تصريحات "خطيرة تمس من الأمن القومي التونسي، تتعلق بموضوع الديبلوماسيين الأوروبيين، والتي نسبتها الإذاعة المذكورة لمصدر غير معلن من رئاسة الجمهورية".

وقالت قراش في تصريح ل (وات)، إن هذه الإذاعة الفرنسية "بثت الخبر دون التثبت من الخبر عبر القنوات الرسمية"، مؤكدة أن موضوع الديبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية، وحسب العرف الديبلوماسي الجاري به العمل.


وكانت إذاعة فرنسا الدولية أوردت في وقت سابق من نهار اليوم، أن الفرنسيين الذين عبروا من ليبيا إلى تونس الأسبوع الماضي "ليسوا ديبلوماسيين كما تؤكد فرنسا، وإنما عناصر من مصالح الاستعلامات (المخابرات)"، مضيفة أن جزيرة جربة تحولت إلى "قاعدة خلفية لمصالح المخابرات الأجنبية".
وقد نسبت الإذاعة هذا الخبر الى مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية التونسية.

يذكر أن وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، أكد يوم 16 أفريل الجاري، وصول مجموعتين حاملتين لاسلحة وجوازات سفر دبلوماسية إلى تونس قادمة من ليبيا، مبينا أنّ المجموعة الأولى التي حاولت المرور يوم 10 أفريل عبر الحدود البحرية (جزيرة جربة) عبر مركبين مطاطيين تتكوّن من 11 أجنبيّا من جنسيات مختلفة لهم جوازات دبلوماسية ومذكرات تحت غطاء الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن المجموعة الثانية تتكوّن من 13 فردا حاملين للجنسية الفرنسية، وقدمت إلى تونس يوم 14 أفريل عبر 6 سيّارات رباعيّة الدفع وتحت غطاء دبلوماسي، وكانت بحوزتها أسلحة وذخيرة.

من جهتها، أوضحت السفارة الفرنسية في تونس، في بيان تحصلت (وات) على نسخة منه، أن هؤلاء الفرنسيين هم فريق أمني يقوم بتأمين السفارة الفرنسية في ليبيا بحكم الأوضاع الأمنية الحالية هناك، مشيرة الى أن هذا الفريق خضع الى عملية تفتيش روتينية منذ حلوله بمعبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، وتم جرد المعدات التى كانت بحوزته قبل أن يواصل طريقه.

كما بينت السفارة أن تنقل هذا الفريق تم بالتشاور مع السلطات التونسية، وهو يندرج في إطار التنقلات الدورية للسفارة الليبية في ليبيا بين طرابلس وتونس.
أما وزير الداخلية هشام الفوراتى، فقد أفاد في تصريح على هامش زيارة عمل أداها يوم 16 أفريل الجاري إلى ولاية مدنين، بأن اجراءات أمنية يتم اعتمادها عند العبور، وتشمل ايضا البعثات الدبلوماسية، مؤكدا أن تونس تحترم الأعراف الدبلوماسية، وتسعى الى تسهيل تنقل البعثات الأمنية والأممية والدبلوماسية إلى بلدانها عبر تونس أو حتى ادخال التجهيزات التى تحملها.

  
  
     
  
cadre-0a218ad2eaaf7e9d6408bab989ae70b4-2019-04-23 14:19:37






1 de 1 commentaires pour l'article 181048

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 14h 24m |           
رجعتونا كيف الكورة بين القرودة



En continu

الثلاثاء 23 أفريل 2019 | 17 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:34 04:00
27°
 25° % 30 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
25°-1425°-1524°-1523°-1521°-12
  • Avoirs en devises
    13487,8

  • (22 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,40027 DT        1$ =3,01019 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 avril)   672,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1556026521|181048 1132|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires