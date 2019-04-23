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رئيسة بعثة المنظمة العالمية للهجرة تؤكد ضرورة تعزيز الدعم الدولي الموجّه لفائدة تونس

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - أعربت لورينا لوندو Lorena Londo رئيسة بعثة المنظمة العالمية للهجرة بتونس عن ارتياحها لمستوى التعاون النموذجي بين تونس والمنظمة العالمية للهجرة، مؤكدة حرص المنظمة على مواصلة مساندة جهود تونس في مجال الإحاطة والتعامل مع ملفّ الهجرة غير النظامية.

كما أكدت لوندو لدى اجتماعها ظهر اليوم بمحمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان ضرورة تعزيز الدعم الدولي الموجّه لفائدة تونس دعما لجهودها واعترافا بما تبذله من تضحيات في علاقة بقضايا الهجرة وحفظ كرامة المهاجرين المتواجدين على ترابها.



وخصص اللقاء لحسن الاستعداد لتداعيّات تطور الأوضاع الإقليمية والتباحث حول الملفات ذات الاهتمام المشترك في مجال الهجرة وسبل دعم الشراكات وبرامج العمل الثنائية ومتعددة الأطراف في هذا الإطار.

  
  
     
  
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