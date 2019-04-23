حزب ''خمس نجوم'' بصدد التشاور للتوافق حول مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

Mardi 23 Avril 2019
وات - أفاد عبد الكريم الدريسي أمين عام حزب خمسة نجوم خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالعاصمة ، بأن أعضاء الحزب بصدد التشاور والتحاور للتوافق حول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية للمرحلة القادمة.
وأوضح الدريسي أن مرشح الحزب سيكون شخصية وطنية من خارج الحزب لها خيارات وتصورات تتناغم وأهداف الحزب، مضيفا اعتزام الحزب تقديم برنامج متكامل يرتكز أساسا على خلق توازن بين المبادرة الخاصة وتدخل الدولة للحد من استفحال الفساد، وتوجيه مقود الدولة ومراكز النفوذ للاستثمار في المناطق المهمشة لخلق مواطن شغل وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى.
ودعا التونسيين الى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع والانحياز الى الأحزاب التي تعبر عن طموحاته وتحقق له الأهداف التي قامت من أجلها الثورة التونسية، والتي تدعو أساسا إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار.
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة أبرز أمين عام حركة حزب خمسة نجوم"، أن الحزب يحاول إيجاد موضع قدم في مركز القرار لتمرير الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الهادفة بالأساس إلى ضمان كرامة العيش لكل مواطن تونسي وإصلاح الإدارة التونسية وإرساء قيم المواطنة.
يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أعلنت في بلاغ لها في شهر سبتمبر 2016 أنه تم تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم "حزب حركة خمس نجوم".
وأسس الحزب الحبيب فرج وله توجه وسطي واصلاحي ومرجعيته الفكر البورقيبي، وشعاره دائرة متوسطة الحجم بيضاء اللون بها خمسة نجوم حمراء اللون وأسفلها اسم الحزب.
وأوضح الدريسي أن مرشح الحزب سيكون شخصية وطنية من خارج الحزب لها خيارات وتصورات تتناغم وأهداف الحزب، مضيفا اعتزام الحزب تقديم برنامج متكامل يرتكز أساسا على خلق توازن بين المبادرة الخاصة وتدخل الدولة للحد من استفحال الفساد، وتوجيه مقود الدولة ومراكز النفوذ للاستثمار في المناطق المهمشة لخلق مواطن شغل وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى.
ودعا التونسيين الى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع والانحياز الى الأحزاب التي تعبر عن طموحاته وتحقق له الأهداف التي قامت من أجلها الثورة التونسية، والتي تدعو أساسا إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار.
وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية القادمة أبرز أمين عام حركة حزب خمسة نجوم"، أن الحزب يحاول إيجاد موضع قدم في مركز القرار لتمرير الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الهادفة بالأساس إلى ضمان كرامة العيش لكل مواطن تونسي وإصلاح الإدارة التونسية وإرساء قيم المواطنة.
يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أعلنت في بلاغ لها في شهر سبتمبر 2016 أنه تم تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم "حزب حركة خمس نجوم".
وأسس الحزب الحبيب فرج وله توجه وسطي واصلاحي ومرجعيته الفكر البورقيبي، وشعاره دائرة متوسطة الحجم بيضاء اللون بها خمسة نجوم حمراء اللون وأسفلها اسم الحزب.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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