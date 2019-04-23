Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Hathehe Laylate  

على خلفية تهديدها بالزج بالاسلاميين في السجن وعدم اعترافها بالقوانين والدستور.. رفع قضية على عبير موسي

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - رفعت مؤخرا جمعية تعاون جاليات افريقيا الشمالية شكاية جزائية باسم الجمعية لدى وكيف الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي متهما اياها ببث الفتنة بين صفوف الشعب التونسي وانتهاك حرمة الدستور وخرق المعاهدات الدولية . على خلفية تصريحات إعلامية لها على قناة نسمة كانت توجهت فيها بالقول وفق ما ورد بالشكاية بأنها لا تعترف لا بالثورة ولا بالقوانين ولا بالدستور.

وورد بالشكاية ايضا ان المشتكى بها حرضت الشعب التونسي على الانقلاب على المسار الديمقراطي كما عمدت إلى تهديد الإسلاميين بالزج بهم في السجن في صورة وصولها إلى سدة الحكم مخالفة بذلك الفصلين 6و7 من من قانون الأحزاب ...


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 181040

Tomjerry  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 14h 29m |           
مانيش معا ولا ضد:

تقول عليها الدولة فيها قوانين وهيبة وسيادة ........

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 14h 21m |           
زعمة القانون يأخذ مجراه ضد الدولة العميقة او من يشكك في جدوى الديمقراطية او المس بمقدساتنا

Fessi425  (Tunisia)  |Mardi 23 Avril 2019 à 14h 16m |           
هذه خنزيرة بن علي تتعالى على القانون و رجال القانون و لا تعترف بالدولة و لا بأحكام الدولة




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