على خلفية تهديدها بالزج بالاسلاميين في السجن وعدم اعترافها بالقوانين والدستور.. رفع قضية على عبير موسي

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- رفعت مؤخرا جمعية تعاون جاليات افريقيا الشمالية شكاية جزائية باسم الجمعية لدى وكيف الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي متهما اياها ببث الفتنة بين صفوف الشعب التونسي وانتهاك حرمة الدستور وخرق المعاهدات الدولية . على خلفية تصريحات إعلامية لها على قناة نسمة كانت توجهت فيها بالقول وفق ما ورد بالشكاية بأنها لا تعترف لا بالثورة ولا بالقوانين ولا بالدستور.وورد بالشكاية ايضا ان المشتكى بها حرضت الشعب التونسي على الانقلاب على المسار الديمقراطي كما عمدت إلى تهديد الإسلاميين بالزج بهم في السجن في صورة وصولها إلى سدة الحكم مخالفة بذلك الفصلين 6و7 من من قانون الأحزاب ...