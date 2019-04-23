على خلفية تهديدها بالزج بالاسلاميين في السجن وعدم اعترافها بالقوانين والدستور.. رفع قضية على عبير موسي

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - رفعت مؤخرا جمعية تعاون جاليات افريقيا الشمالية شكاية جزائية باسم الجمعية لدى وكيف الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد عبير موسي متهما اياها ببث الفتنة بين صفوف الشعب التونسي وانتهاك حرمة الدستور وخرق المعاهدات الدولية . على خلفية تصريحات إعلامية لها على قناة نسمة كانت توجهت فيها بالقول وفق ما ورد بالشكاية بأنها لا تعترف لا بالثورة ولا بالقوانين ولا بالدستور.
وورد بالشكاية ايضا ان المشتكى بها حرضت الشعب التونسي على الانقلاب على المسار الديمقراطي كما عمدت إلى تهديد الإسلاميين بالزج بهم في السجن في صورة وصولها إلى سدة الحكم مخالفة بذلك الفصلين 6و7 من من قانون الأحزاب ...
وورد بالشكاية ايضا ان المشتكى بها حرضت الشعب التونسي على الانقلاب على المسار الديمقراطي كما عمدت إلى تهديد الإسلاميين بالزج بهم في السجن في صورة وصولها إلى سدة الحكم مخالفة بذلك الفصلين 6و7 من من قانون الأحزاب ...
3 de 3 commentaires pour l'article 181040
En continu
- Hier 22:10 مهرجان النجع ببلخير من 27 الى 30أفريل 2019
- Hier 20:06 رجة أرضية ثانية بالقطار بقفصة بقوة 23ر3 درجة
- Hier 17:33 حجز 25 طنا من النحاس المهرب بسوسة
- Hier 17:02 مصرع 8 أشخاص إثر زلزال بالفلبين
- Hier 16:53 تفكيك شبكة مختصة في التدليس ببن عروس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:34
|04:00
|
27°
|25°
|% 30
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|25°-14
|25°-15
|24°-15
|23°-15
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 039) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 51 778) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 252) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 009) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 621) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 731) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 556) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 409) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 594) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 246) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 838) عبير موسى امام القضاء
( 37 496) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 35 971) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 887) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 100) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 802) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 776) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 106) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 940) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 847) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: على خلفية تهديدها بالزج بالاسلاميين في السجن وعدم اعترافها بالقوانين والدستور.. رفع قضية على عبير موسي