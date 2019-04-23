قابس: تعليق الأمثلة الخاصة بمراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية

Mardi 23 Avril 2019
وات - وقع اليوم تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية المنعقد يوم أمس بإشراف والي قابس منجي ثامر تعليق الأمثلة الخاصة بمراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قابس بمقرات الولاية والمعتمديات والبلديات والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
ويمكن حسب ما جاء في الإعلام الذي تم تعليقه للعموم لكل من يهمه الأمر إيداع ملاحظاته بدفتر مفتوح لهذا الغرض بمقرّ الولاية أو توجيهها بمكتوب مضمون الوصول الى والي الجهة وذلك في اجل 45 يوما تبدأ من يوم 22 افريل وتنتهي يوم 25 جوان 2019.
وستمكن خارطة حماية الأراضي الفلاحية من تحديد جميع المعطيات المتعلقة بضبط صبغة الأراضي الفلاحية كما ستساعد على توفير بنك معلومات جغرافي يشمل المناطق العمرانية ومناطق التوسع العمراني المبرمجة حسب أمثلة التهيئة العمرانية ومناطق التدخل العقاري المصادق عليها ومناطق التحجير.
وكانت الدراسة الخاصة بمراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية قد مرّت بمراحل عديدة تمثلت في تجميع كل المعطيات الخاصة بالدراسة وفي إعداد قاعدة المعلومات الجغرافية وتحديد وتجميع ومراجعة المناطق العمرانية باعتماد أمثلة التهيئة العمرانية الصادرة بأوامر والتجمعات العمرانية والمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري والمناطق الغابية المصادق عليها بأوامر.
وتمّت أيضا رقمنة كل المعطيات الخاصة بالخارطة في صيغتها المحينة والمصادقة على الدراسة من طرف لجنة القيادة والإدارة.
ومن بين الصعوبات التي اعترضت هذه الدراسة صعوبة تحديد المناطق التابعة لأمثلة التهيئة العمرانية والتداخل بين المناطق السقوية العمومية والمناطق العمرانية داخل أمثلة التهيئة.
ويمكن حسب ما جاء في الإعلام الذي تم تعليقه للعموم لكل من يهمه الأمر إيداع ملاحظاته بدفتر مفتوح لهذا الغرض بمقرّ الولاية أو توجيهها بمكتوب مضمون الوصول الى والي الجهة وذلك في اجل 45 يوما تبدأ من يوم 22 افريل وتنتهي يوم 25 جوان 2019.
وستمكن خارطة حماية الأراضي الفلاحية من تحديد جميع المعطيات المتعلقة بضبط صبغة الأراضي الفلاحية كما ستساعد على توفير بنك معلومات جغرافي يشمل المناطق العمرانية ومناطق التوسع العمراني المبرمجة حسب أمثلة التهيئة العمرانية ومناطق التدخل العقاري المصادق عليها ومناطق التحجير.
وكانت الدراسة الخاصة بمراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية قد مرّت بمراحل عديدة تمثلت في تجميع كل المعطيات الخاصة بالدراسة وفي إعداد قاعدة المعلومات الجغرافية وتحديد وتجميع ومراجعة المناطق العمرانية باعتماد أمثلة التهيئة العمرانية الصادرة بأوامر والتجمعات العمرانية والمناطق السقوية العمومية ومناطق التدخل العقاري والمناطق الغابية المصادق عليها بأوامر.
وتمّت أيضا رقمنة كل المعطيات الخاصة بالخارطة في صيغتها المحينة والمصادقة على الدراسة من طرف لجنة القيادة والإدارة.
ومن بين الصعوبات التي اعترضت هذه الدراسة صعوبة تحديد المناطق التابعة لأمثلة التهيئة العمرانية والتداخل بين المناطق السقوية العمومية والمناطق العمرانية داخل أمثلة التهيئة.
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Par:citizenvoice (Tunisia )
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