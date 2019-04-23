Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Eshterouni  

7سنوات سجنا في حق 3 ''افواريين'' امتهنوا صناعة المخدرات في تونس.

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - اصدرت يوم الاثنين الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجن 3افواريين لمدة 7سنوات من اجل وهم حيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاتجار فيها والمسك والعرض والتنقل والشراء والتوزيع لمادة مخدرة حيث تم ضبطهم من قبل اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمرسى داخل شقتهم بقمرت وهم يصنعون المخدرات وقد اعترفوا بصنع المخدرات في تونس منذ فترة موضحين انهم يبيعونها بالملاهي الليلة والمقاهي ...




  
  
     
  
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