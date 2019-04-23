المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يطالب بالكشف عن ملابسات وفاة اللاجئ الاريتيري بمستشفى جرجيس

Mardi 23 Avril 2019
وات - طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء بكشف ملابسات وفاة اللاجئ الاريتيري الذي توفي يوم الأحد الماضي بالمستشفى الجهوي بجرجيس بعد افتقاده إلى المتابعة الطبية بالمستشفى وبمركز الإيواء التابع للمفوضية السامية لحقوق المهاجرين بجرجيس حسب تقديره.
ودعا المنتدى في بيان له تلقت (وات) نسخة منه الى انارة الرأي العام حول مدى تمتع هذا اللاجئ الذي كان يشكو من أمراض ناتجة عن معاناته إبان هروبه من ليبيا بالخدمات الصحية أثناء فترة مرضه في تونس مذكرا بأنه سبق وأن نبه إلى الوضعية الإنسانية الحرجة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بجهة مدنين.
وحمل المنتدى المنظمات الأممية المتدخلة والحكومة التونسية المسؤولية الكاملة في التقصير الحاصل في مدنين مطالبا إياها بتسخير أقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والديبلوماسية لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي.
ودعا الحكومة التونسية إلى وضع حد للتدخلات الأوروبية وتحديد سياساتها في مجال الهجرة واللجوء طبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حفظا لكرامة اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على التراب التونسي.
كما جدد المنتدى طلبه بتخصيص قطعة أرض من الملك العام أو الملك البلدي الخاص بالجهة كمقبرة لائقة لجثث المهاجرين واللاجئين من الضحايا تفاديا للمس من كرامتهم بعد وفاتهم.
ودعا المنتدى في بيان له تلقت (وات) نسخة منه الى انارة الرأي العام حول مدى تمتع هذا اللاجئ الذي كان يشكو من أمراض ناتجة عن معاناته إبان هروبه من ليبيا بالخدمات الصحية أثناء فترة مرضه في تونس مذكرا بأنه سبق وأن نبه إلى الوضعية الإنسانية الحرجة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بجهة مدنين.
وحمل المنتدى المنظمات الأممية المتدخلة والحكومة التونسية المسؤولية الكاملة في التقصير الحاصل في مدنين مطالبا إياها بتسخير أقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والديبلوماسية لدعم حقوق المهاجرين واللاجئين المتواجدين على التراب التونسي.
ودعا الحكومة التونسية إلى وضع حد للتدخلات الأوروبية وتحديد سياساتها في مجال الهجرة واللجوء طبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها حفظا لكرامة اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على التراب التونسي.
كما جدد المنتدى طلبه بتخصيص قطعة أرض من الملك العام أو الملك البلدي الخاص بالجهة كمقبرة لائقة لجثث المهاجرين واللاجئين من الضحايا تفاديا للمس من كرامتهم بعد وفاتهم.
En continu
- Hier 22:10 مهرجان النجع ببلخير من 27 الى 30أفريل 2019
- Hier 20:06 رجة أرضية ثانية بالقطار بقفصة بقوة 23ر3 درجة
- Hier 17:33 حجز 25 طنا من النحاس المهرب بسوسة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:34
|04:00
|
22°
|22°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
7.2 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|22°-13
|25°-15
|24°-15
|23°-15
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
( 61 064) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 51 954) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 305) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 081) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 636) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 737) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 565) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 452) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 626) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 262) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 899) عبير موسى امام القضاء
( 37 511) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 35 975) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 893) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 110) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 803) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 779) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 109) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 948) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 854) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:citizenvoice (Tunisia )
Sur: على خلفية تهديدها بالزج بالاسلاميين في السجن وعدم اعترافها بالقوانين والدستور.. رفع قضية على عبير موسي