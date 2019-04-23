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رسميا، تونس عضو في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية

Mardi 23 Avril 2019

Mardi 23 Avril 2019
باب نات - وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) ومقره بالصين (بكين) يوم الاثنين 22 أفريل 2019 على عضوية تونس فيه ليصل بذلك إجمالي عدد أعضاء البنك إلى 97 بلدا موزعة على القارات الخمس.

وكان زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قد قدم خلال الزيارة التي أدّاها الى الصين في أواخر شهر فيفري 2019 طلبا رسميا لقبول عضوية تونس بهذه المؤسسة المالية ممّا سيمكّن من الاستفادة من تمويلاتها لعدد من المشاريع التنموية لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة والبيئة والتصرف في الموارد المائية.


والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هو بنك دولي تأسس عام 2014 وقامت الصين بإنشائه برأس مال يناهز 50 مليار دولار وموّل منذ انطلاق نشاطه في 2016 مشاريع بقيمة 7.5 مليار دولار.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 181027

Momolecool  (Belgium)  |Mardi 23 Avril 2019 à 11h 01m |           
Félicitations, au moins il ya un ministre qui travaille.



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