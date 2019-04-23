وزير الدفاع الوطني يستقبل سفير إيطاليا بتونس

Mardi 23 Avril 2019



باب نات

- إلتقى يوم الاثنين وزير الدفاع الوطني عبد الكريم زبيدي بمقر الوزارة بسفير إيطاليا بتونس Lorenzo FANARA.وتطرق الجانبان إلى المحاور الأساسية التي تخص وزارة الدفاع الوطني ضمن جدول أعمال اللجنة العليا التونسية الإيطالية التي ستنعقد في أعلى مستوى بتونس يوم 30 أفريل الجاري وتتعلق أساسا بالمجالين العسكري والتنمية المستدامة.وأبرز أن التعاون التونسي الإيطالي يتميّز ببعديه العسكري والتنموي عبر ثلاثة مشاريع وهي إحداث مركز التنسيق والتخطيط للعمليات العسكرية بجندوبة لتكوين وتدريب الأفراد في إطار مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، ومركز التكوين المهني للغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس الذي يساهم فيه الجانب الإيطالي بتوفير التجهيزات ووضع مكوّنين على ذمته مع تنظيم تربصات تطبيقية قصيرة بإيطاليا لفائدة المكونين والشبان المعنيين في المجال بالإضافة إلى مشروع إحياء منطقة المحدث.وثمن وزير الدفاع الوطني بالمناسبة دعم إيطاليا لتونس في المجالين العسكري والتنمية المستدامة وتفاعلها مع مشاغلها التنموية والأممية.وبخصوص الهجرة غير الشرعية لاحظ وزير الدفاع الوطني أن معالجة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين بلدان ضفتي الشمال والجنوب، باعتبار أن انعكاساتها السلبية مهدّدة لأمن المتوسط واستقراره.ومن جهته أكد سفير إيطاليا بتونس أن بلاده تواصل دعم تونس وتتفاعل مع تحدياتها التنموية والأمنية مؤكدا في هذا السياق حرص البعثة الدبلوماسية الإيطالية بتونس على إيجاد الصيغ المثلى لتذليل الصعوبات المادية والتقنية بما يوفر عوامل نجاح تجسيم المشاريع المشتركة في مجالات التكوين والتدريب والتنمية المستدامة.