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تطاوين: أعوان وعملة فرع الشركة الجهوية للنقل في تطاوين وغمراسن ينفّذون إضرابا بثلاثة ايّام

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - ينفّذ بداية من صباح اليوم الاثنين أعوان وعملة فرعي الشركة الجهوية للنقل بمدنين في كلّ من مدينتي تطاوين وغمراسن إضرابا حضوريا يتواصل ثلاثة ايّام.

وقال رئيس النقابة الجهوية لفرع الشركة بتطاوين حسين عزوز لمراسل (وات) إن الشركة الجهوية للنقل بمدنين لم تفعّل الاتفاق المبرم بوزارة النقل خلال شهر جانفي الماضي والقاضي بفتح إدارة جهوية في تطاوين تسيّرها كفاءات عليا وورشة مركزية إضافة الى عدد من الانتدابات العاجلة في انتظار إحداث شركة جهوية خاصة بولاية تطاوين خلال السنوات الخمس القادمة.


وقد شلّ هذا الإضراب اليوم جانبا من الحياة المدرسية ولا سيما التلاميذ القاطنين بالأرياف وتعطّل مصالح المواطنين الذي يختارون الحافلات لتنقلاتهم داخل الولاية وخارجها.
وكانت النقابة قد هدّدت بإضراب مدته ثلاثة الأيام الأسبوع الماضي إلّا انها أجّلته عقب جلسة صلحية لإعطاء المزيد من الوقت لإدارة الشركة وتم تأجيله الى الأسبوع الجاري أملا في تنفيذ القرارات المتفق حولها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

  
  
     
  
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