رئيس بلدية تونس سابقا ورجل الأعمال شفيق جراية امام القضاء ...

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- باشرت اليوم الاثنين الداىرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي تعلق بتمكين شفيق جراية من بناء طابق باحدى عماراته بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها وبتدخل من بن علي ...وبالمناداة على المتهمين حضر عباس محسن رئيس بلدية تونس السابق ورفيق عوالي في حين احيل بن علي بحالة فرار كما لم يتم جلب شفيق الموقوف في غير هذه القضية من السجن وقد قررت المحكمة تاخير القضية الى جوان المقبل لجلب جراية من السجن ولانتظار نتجية الاختبار المجرى في القضية ففوض محامو المتهمين النظر في التأخير...