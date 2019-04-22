رئيس بلدية تونس سابقا ورجل الأعمال شفيق جراية امام القضاء ...

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - باشرت اليوم الاثنين الداىرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي تعلق بتمكين شفيق جراية من بناء طابق باحدى عماراته بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها وبتدخل من بن علي ...
وبالمناداة على المتهمين حضر عباس محسن رئيس بلدية تونس السابق ورفيق عوالي في حين احيل بن علي بحالة فرار كما لم يتم جلب شفيق الموقوف في غير هذه القضية من السجن وقد قررت المحكمة تاخير القضية الى جوان المقبل لجلب جراية من السجن ولانتظار نتجية الاختبار المجرى في القضية ففوض محامو المتهمين النظر في التأخير...
وبالمناداة على المتهمين حضر عباس محسن رئيس بلدية تونس السابق ورفيق عوالي في حين احيل بن علي بحالة فرار كما لم يتم جلب شفيق الموقوف في غير هذه القضية من السجن وقد قررت المحكمة تاخير القضية الى جوان المقبل لجلب جراية من السجن ولانتظار نتجية الاختبار المجرى في القضية ففوض محامو المتهمين النظر في التأخير...
En continu
- 00:36 تونس و أبرهة الأشرم..
- Hier 23:33 قفصة : العثور على جثة بجبل عرباطة
- Hier 21:29 قفصة: تسجيل رجة ارضية بالقطار
- Hier 18:22 هل بدأ التعاون بين قرطاج+ و قناة التاسعة
- Hier 16:57 توزيع المهام في نداء تونس (مؤتمرالمنستير)
- Hier 10:05 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
- Hier 08:28 الاستئصال في معركة مفتوحة مع الشعب..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:36
|04:01
|
22°
|29°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-13
|24°-14
|28°-14
|24°-14
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 926) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 885) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 50 477) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 495) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 802) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 45 708) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 517) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 43 793) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 302) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 069) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 456) عبير موسى امام القضاء
( 37 423) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 891) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 935) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 867) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 066) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 779) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 747) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 075) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 807) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:mongi (Tunisia )
Sur:حصيلة تفجيرات سريلانكا تصل إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح