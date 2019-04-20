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مركز النهوض بالصادرات يستطلع اراء الهياكل والمؤسسات حول الوجهات التصديرية لسنة 2020

Samedi 20 Avril 2019

Samedi 20 Avril 2019
وات - دعا مركز النّهوض بالصّادرات الهياكل الوطنيّة وأصحاب الشّركات إلى تقديم مقترحاتهم حول الوجهات الخارجية التي يرغبون في استكشافها خلال سنة 2020 ، قبل يوم الاربعاء 24 افريل 2019.
واتاح المركز للراغبين في المشاركة في هذه الاستشارة تحميل وثيقة على موقعه الالكتروني وتعمير البيانات الواردة فيها بما يمكنه من التوصل الى صياغة مقترحات لقائمة الوجهات التي يمكن زيارتها سنة 2020 .
ويضع مركز النهوض بالصادرات خطة سنوية لتسهيل حضور مؤسسات تونسية أو مشاركتها في معارض متخصصة من خلال منح تسهيلات مالية لهذه المؤسسات وتوفير خدمة النقل.
وتوجهت تونس خلال السنوات الاخيرة نحو السوقين الافريقية والآسياوية وحافظت في نفس الوقت حول الوجهات التقليدية لسوق السلع والخدمات التونسية.


  
  
     
  
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