وزراة الصناعة: الشركة الوطنية لعجين الحلفاء قامت بتامين الكميات اللازمة من الورق لطباعة الكراس والكتاب المدرسي

Samedi 20 Avril 2019



وات

- أكد رئيس ديوان وزير الصناعة توفيق عباس، الجمعة، تأمين الكميات اللازمة من الورق لطباعة الكراس والكتاب المدرسيين للموسم 2019-2020 بعد إتخاذ الإجراءات لصيانة المرجل الحراري لمصنع عجين الحلفاء المعطب منذ ديسمبر 2018 وتوريد كميات من عجين الحلفاء لمجابهة نقص الانتاج المحلي.وأضاف عباس في تصريح لمراسلة (وات) خلال زيارته مقر الشركة بالقصرين "أن مصنع الحلفاء بالقصرين تمكن منذ حوالي أسبوعين من إنتاج 741 طن من الورق وسيواصل العمل لبلوغ ألف طن خلال شهر أفريل 2019 .ولفت الى انه سيتم توريد 3 الآف طن من عجين الحلفاء لتصنيعها خلال شهر أوت المقبل بغاية توفير 3 الآف طن من الورق مع مواصلة التصنيع لتأمين مستلزمات العودة المدرسية 2019-2020 من الورق لطباعة الكراس والكتاب المدرسيين .وتنتج الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين ، المحدثة منذ 1980، زهاء 25 ألف طن من ورق الطباعة والكتابة لكن قدراتها الانتاجية تراجعت منذ 2008 بسبب تقادم معداتها والصعوبات المالية التي تواجهها.وأوصت الحكومة ، في وقت سابق، بضرورة صيانة المرجل الحراري الذي يناهز عمره 48 سنة وإعادة تشغيله في أقرب الآجال فتم تبعا لذلك عقد جلسات إلى حين تجديده في غضون شهري سبتمبر و أكتوبر 2019 على أقصى تقدير .وقال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، لبيد غضباني، أنه تم مؤخرا الإعلان عن طلب عروض دولي لإقتناء مرجل حراري وتم امضاء العقد مع مزود اجنبي على أن يتم جلب المرجل الجديد وتركيبه خلال الفترة الممتدة من شهر أفريل 2019 إلى موفى شهر سبتمبر 2019.ولفت غضباني، الى ان الشركة إنطلقت يوم 5 أفريل الجاري في صنع الورق بعد إستكمال عملية صيانة المرجل الحراري القديم وستعمل على تأمين الكميات اللازمة من الورق لطباعة الكتب والكراسات المدرسية كما أمنت ذالك خلال المواسم الدراسية الفارطة وفق قوله.