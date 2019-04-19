زغوان: إحالة إمام خمس على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

Vendredi 19 Avril 2019
وات - أحيل، اليوم الجمعة، إمام خمس بإحدى المناطق الريفية بولاية زغوان على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق ما أفاد به مصدر أمني مراسل (وات) بالجهة.
وأوضح ذات المصدر أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان تمكنت من حجز كتب ووثائق ذات طابع إرهابي تم إخفاؤها بإحكام في منزل المشتبه به وهو أصيل إحدى ولايات الجنوب الشرقي ويبلغ من العمر 43 سنة، على حدّ قوله.
وأوضح ذات المصدر أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان تمكنت من حجز كتب ووثائق ذات طابع إرهابي تم إخفاؤها بإحكام في منزل المشتبه به وهو أصيل إحدى ولايات الجنوب الشرقي ويبلغ من العمر 43 سنة، على حدّ قوله.
En continu
- 08:47 استقالة الحكومة في مالي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:24
|18:59
|16:00
|12:25
|05:40
|04:06
|
17°
|17°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|17°-15
|20°-15
|21°-16
|31°-15
|24°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 59 839) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 47 957) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 47 934) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 45 821) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 652) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 444) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 41 553) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 40 394) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 825) عبير موسى امام القضاء
( 38 031) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 37 469) بعد طرد كرونيكور برنامج كلام الليل
( 37 298) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 826) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 262) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 819) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 019) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 32 811) مريم الدباغ : أنا نهضوية ونموت عال
( 32 658) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 30 995) بية الزيردي تهاجم خولة السليماني ب
( 29 725) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
Par:Chebbonatome (Tunisia )
Sur:الناطق باسم حفتر: قواتنا تتقدم نحو طرابلس