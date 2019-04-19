زغوان: إحالة إمام خمس على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- أحيل، اليوم الجمعة، إمام خمس بإحدى المناطق الريفية بولاية زغوان على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بشبهة الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق ما أفاد به مصدر أمني مراسل (وات) بالجهة.وأوضح ذات المصدر أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بزغوان تمكنت من حجز كتب ووثائق ذات طابع إرهابي تم إخفاؤها بإحكام في منزل المشتبه به وهو أصيل إحدى ولايات الجنوب الشرقي ويبلغ من العمر 43 سنة، على حدّ قوله.