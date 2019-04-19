''توننداكس'' راكم خسائر بنسبة 5,6 بالمائة الى موفي مارس 2019 واغلب مؤشرات السوق في تراجع

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- راكم مؤشر بورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس"، خسائر بنسبة 5,64 بالمائة خلال شهر مارس 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 13,7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي في وقت تراجعت مؤشرات اخرى على غرار حجم التداول ومؤشرا السيولة والاستجابة.وتراجع مؤشر "توننداكس" الى 6861 نقطة، وفق نشرية أصداء البورصة (شهر مارس 2019)، في حين شهد مؤشر "توننداكس 20" بدروه نفس المسار ليتراجع بنسبة 6,43 بالمائة خلال مارس 2019 مقابل ارتفاع بنسبة 15,98 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 .وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 115 مليون دينار تشكل تراجعا بنسبة 49 بالمائة مقارنة بمستوى شهر فيفري وتراجع حجم التداول اليومي الى مستوى 5,7 بالمائة مقابل 11,4 مليون دينار خلال شهر فيفري و 8,2 مليون دينار خلال شهر جانفي 2019 وتراجع مؤشر السيولة من 52 بالمائة الى 44 بالمائة وايضا مؤشر الاستجابة من 65 بالمائة الى 48 بالمائة، حسب نفس البيانات.وارتفعت اسهم 28 شركة على اساس شهري في حين تراجعت 48 شركة مدرجة علما وان التجاري للايجار المالي تحصل على تاشيرة هئية السوق المالية لاصدار قرض رقاعي بمبلع 20 مليون دينار مع امكانية الوصول الى مبلغ 30 مليون دينار.وبلغت قيمة شراءات الاجانب في البورصة بنحو 2,5 مليون دينار مقابل مبيعات في حدود 9 ملايين دينار مما افضى الى رصيد سلبي بقيمة 6,9 مليون دينار.وتبلغ رسملة السوق زهاء 24,63 بالمائة.